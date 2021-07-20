Мати Шеремета про розслідування: Зараз влада зі мною не комунікує

Мати убитого в Україні журналіста "Української правди" Павла Шеремета Людмила розповіла, що влада і правоохоронці не зв'язуються з нею з приводу розслідування вбивства її сина.

Джерело: інтерв'ю УП "Він говорив: мамуська, ми ж з тобою партизани". Мама Павла Шеремета про сина і надію на правосуддя"

На питання, чи є зараз якась комунікація з боку влади, правоохоронних органів, Людмила Станіславівна відповіла заперечно. За її словами, вона і сама не хоче вести діалог, тому що не знає, що саме має сказати.

Пряма мова: "Ну, про що я можу говорити? І так все все знають - треба проводити розслідування. Це вже справа всередині держави. Що я можу просити? Ведіть справу, розслідуйте?

Я розумію, що це дуже складна справа і що дійсно все не так просто, і я бачу, що все-таки щось робиться. Про що я можу говорити, коли стільки страждає матерів? І не тільки я".

Деталі: Крім того, вона розповіла, що у неї не було розмов про це розслідування з білоруською або російською владою, однак вона могла б дати відповідь, якщо би влада Білорусі і РФ проявили інтерес: "Якби вони проявили інтерес, принаймні, я б щось відповіла. Але ні, ніякої зацікавленості не було".

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

19 червня 2021 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з Яною Дугарь, що проходить у справі Шеремета як підозрювана.

15 липня 2021 року Арсена Авакова відправили у відставку з посади голови МВС, а 16 липня новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.

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