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Мати Шеремета про розслідування: Зараз влада зі мною не комунікує

Вівторок, 20 липня 2021, 14:05

Мати убитого в Україні журналіста "Української правди" Павла Шеремета Людмила розповіла, що влада і правоохоронці не зв'язуються з нею з приводу розслідування вбивства її сина.

Джерело: інтерв'ю УП "Він говорив: мамуська, ми ж з тобою партизани". Мама Павла Шеремета про сина і надію на правосуддя"

На питання, чи є зараз якась комунікація з боку влади, правоохоронних органів, Людмила Станіславівна відповіла заперечно. За її словами, вона і сама не хоче вести діалог, тому що не знає, що саме має сказати.

Пряма мова: "Ну, про що я можу говорити? І так все все знають - треба проводити розслідування. Це вже справа всередині держави. Що я можу просити? Ведіть справу, розслідуйте?

Я розумію, що це дуже складна справа і що дійсно все не так просто, і я бачу, що все-таки щось робиться. Про що я можу говорити, коли стільки страждає матерів? І не тільки я".

Деталі: Крім того, вона розповіла, що у неї не було розмов про це розслідування з білоруською або російською владою, однак вона могла б дати відповідь, якщо би влада Білорусі і РФ проявили інтерес: "Якби вони проявили інтерес, принаймні, я б щось відповіла. Але ні, ніякої зацікавленості не було".

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. 
  • 19 червня 2021 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з Яною Дугарь, що проходить у справі Шеремета як підозрювана.
  • 15 липня 2021 року Арсена Авакова відправили у відставку з посади голови МВС, а 16 липня новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

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Українська правда
Теми: Справа Шереметавбивство


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