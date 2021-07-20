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Мать Шеремета о расследовании: Сейчас власть со мной не коммуницирует

Вторник, 20 июля 2021, 14:05

Мать убитого в Украине журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Людмила рассказала, что власть и правоохранители совершенно не связываются с не по поводу расследования убийства ее сына.

Источник: интервью УП "Он говорил: мамуська, мы ж с тобой партизаны". Мама Павла Шеремета о сыне и надежде на правосудие"

На вопрос, есть ли сейчас какая-то коммуникация со стороны власти, правоохранительных органов, Людмила Станиславовна ответила отрицательно. По ее словам, она и сама не хочет вести диалог, потому что не знает, что именно должна сказать.

Прямая речь: "Ну, о чем я могу говорить? И так все всё знают – надо проводить расследование. Это уже дело внутри государства. Что я могу просить? Проведите дело, расследуйте?

Я понимаю, что это очень сложное дело и что действительно все не так просто, и я вижу, что все-таки что-то делается. О чем я могу говорить, когда столько страдает матерей? И не только я".

Детали: Кроме того, она рассказала, что у нее не было разговоров об этом расследовании с белорусскими или российскими властями, однако она могла бы дать ответ, если би власти Беларуси и РФ проявили интерес: "Если бы они проявили интерес, по крайней мере, я бы что-то ответила. Но нет, никакой заинтересованности не было".

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • 19 июня 2021 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с Яной Дугарь, которая проходит по делу Шеремета как подозреваемая.
  • 15 июля 2021 года Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

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Украинская правда
Темы: Дело Шереметаубийство
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