Мать Шеремета о расследовании: Сейчас власть со мной не коммуницирует

Мать убитого в Украине журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Людмила рассказала, что власть и правоохранители совершенно не связываются с не по поводу расследования убийства ее сына.

Источник: интервью УП "Он говорил: мамуська, мы ж с тобой партизаны". Мама Павла Шеремета о сыне и надежде на правосудие"

На вопрос, есть ли сейчас какая-то коммуникация со стороны власти, правоохранительных органов, Людмила Станиславовна ответила отрицательно. По ее словам, она и сама не хочет вести диалог, потому что не знает, что именно должна сказать.

Прямая речь: "Ну, о чем я могу говорить? И так все всё знают – надо проводить расследование. Это уже дело внутри государства. Что я могу просить? Проведите дело, расследуйте?

Я понимаю, что это очень сложное дело и что действительно все не так просто, и я вижу, что все-таки что-то делается. О чем я могу говорить, когда столько страдает матерей? И не только я".

Детали: Кроме того, она рассказала, что у нее не было разговоров об этом расследовании с белорусскими или российскими властями, однако она могла бы дать ответ, если би власти Беларуси и РФ проявили интерес: "Если бы они проявили интерес, по крайней мере, я бы что-то ответила. Но нет, никакой заинтересованности не было".

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

19 июня 2021 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с Яной Дугарь, которая проходит по делу Шеремета как подозреваемая.

15 июля 2021 года Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

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