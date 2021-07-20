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99 нардепів прийшли на позачергове засідання, реформи Укроборонпрому і судової системи розблоковано

Вівторок, 20 липня 2021, 15:55
99 нардепів прийшли на позачергове засідання, реформи Укроборонпрому і судової системи розблоковано

Не маючи голосів, Верховна Рада розблокувала підписання спікером та президентом законопроєктів про реформування "Укроборонпрому" та про реформування судової системи.

Джерело: трансляція парламентського засідання

Деталі: Верховна Рада о 14-й годині 20 липня почала позачергове засідання, на ньому зареєструвалися 99 народних депутатів. Засідання відкрив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

 

В опозиції назвали це засідання фарсом, нелегітимним без 226 голосів, хоча й деякі автори постанов від опозиції теж не прийшли на засідання.

Нардепи зрештою провалили всі проєкти постанов про скасування 4 рішень ВР: 

- прийняття проекту закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (3822); 

- внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (3711-д);

- прийняття проекту закону "Про внесення до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (5068); 

- внесення змін до статті 188-32 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП (5069). 

Тепер закони можуть іти на підпис керівництва парламенту. 

Позачергове засідання парламенту тривало півтори години, о 15:27 Стефанчук уже закрив його.

Нагадаємо: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков лише напередодні підписав розпорядження про проведення 20 липня позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента.

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не прийшов на позачергове засідання. Минулої п'ятниці він попереджав: "Ми зберемося у вівторок маленьким складом, оскільки там не потрібно голосувати "за", а потрібно провалити ці постанови".

16 липня відбулося останнє пленарне засідання п’ятої сесії Верховної Ради України IX скликання, проте на канікули парламентарі мали піти за тиждень: цей тиждень у нардепів відведено на "роботу з виборцями".

Вища рада правосуддя перед позачерговим засіданням Верховної Ради закликала народних депутатів скасувати ухвалення законопроєкту №5068 і відправити його на доопрацювання.

Олена Рощенко, УП, оновлено від 14:15

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Теми: Верховна Радазаконодавство
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