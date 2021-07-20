99 нардепов пришли на внеочередное заседание, реформы Укроборонпрома и судебной системы разблокированы

Не имея голосов, Верховная Рада разблокировала подписания спикером и президентом законопроектов о реформировании "Укроборонпрома" и о реформировании судебной системы.

Источник: трансляция парламентского заседания

Детали: Верховная Рада в 14 часов 20 июля начала внеочередное заседание, на нем зарегистрировались 99 народных депутатов. Открыл заседание первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В оппозиции назвали это заседание фарсом, нелегитимным без 226 голосов, хотя и некоторые авторы постановлений от оппозиции тоже не пришли на заседание.

В итоге нардепы провалили все проекты постановлений об отмене 4 решений ВР:

- принятие проекта закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (3822);

- внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (3711-д);

- принятие проекта закона "О внесении в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (5068)

- внесение изменений в статью 188-32 Кодекса об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП (5069).

Теперь законы могут идти на подпись руководства парламента.

Внеочередное заседание парламента длилось полтора часа, в 15:27 Стефанчук уже закрыл его.

Напомним: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков лишь накануне подписал распоряжение о проведении 20 июля внеочередной пленарного заседания парламента по требованию президента.

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не пришел на внеочередное заседание. В прошлую пятницу он предупреждал: "Мы соберемся во вторник маленьким составом, поскольку там не нужно голосовать "за", а нужно провалить эти постановления".

16 июля состоялось последнее пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины IX созыва, однако на каникулы парламентарии должны были пойти через неделю: эта неделя у нардепов отведена на "работу с избирателями".

Высший совет правосудия перед внеочередным заседанием Верховной Рады призвал народных депутатов отменить принятие законопроекта №5068 и отправить его на доработку.