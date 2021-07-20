В ООН закликали українську владу розкрити вбивство Павла Шеремета
Моніторингова місія ООН з прав людини закликає владу України розкрити вбивство журналіста Павла Шеремета і зробити це шляхом неупередженого розслідування.
Джерело: Моніторингова місія ООН з прав людини у Facebook
Дослівно: "Насильство та вбивства журналістів повинні припинитися. Ми закликаємо органи влади забезпечити відповідальність за смерть Павла Шеремета з дотриманням гарантій ефективного та неупередженого розслідування та судового розгляду для всіх сторін процесу".
Деталі: В ООН зауважили, що хоча ймовірних виконавців і встановили ще у 2019 році, прихильники підозрюваних стверджують про недостатність доказів для доведення їхньої вини. Отже, вироки досі не винесені.
Що було раніше: У вівторок у центрі Києва вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибухівки, підкладеної під автомобіль.
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
- 15 липня Арсена Авакова відправили у відставку з посади голови МВС, а 16 липня новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.
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