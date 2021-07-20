В ООН закликали українську владу розкрити вбивство Павла Шеремета

Моніторингова місія ООН з прав людини закликає владу України розкрити вбивство журналіста Павла Шеремета і зробити це шляхом неупередженого розслідування.

Джерело: Моніторингова місія ООН з прав людини у Facebook

Дослівно: "Насильство та вбивства журналістів повинні припинитися. Ми закликаємо органи влади забезпечити відповідальність за смерть Павла Шеремета з дотриманням гарантій ефективного та неупередженого розслідування та судового розгляду для всіх сторін процесу".

Деталі: В ООН зауважили, що хоча ймовірних виконавців і встановили ще у 2019 році, прихильники підозрюваних стверджують про недостатність доказів для доведення їхньої вини. Отже, вироки досі не винесені.

Що було раніше: У вівторок у центрі Києва вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибухівки, підкладеної під автомобіль.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

15 липня Арсена Авакова відправили у відставку з посади голови МВС, а 16 липня новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета