В ООН призвали украинскую власть раскрыть убийство Павла Шеремета

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает власти Украины раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета и сделать это путем беспристрастного расследования.

Источник: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook

Дословно: "Насилие и убийства журналистов должны прекратиться. Мы призываем органы власти обеспечить ответственность за смерть Павла Шеремета с соблюдением гарантий эффективного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения для всех сторон процесса".

Детали: В ООН отметили, что хотя вероятных исполнителей и установили еще в 2019 году, сторонники подозреваемых утверждают о недостаточности улик для доказательства их вины. В результате приговоры еще не вынесены.

Что было раньше: Во вторник в центре Киева почтили память журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва устройства, заложенного под автомобиль.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

15 июля Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

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