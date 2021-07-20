В ООН призвали украинскую власть раскрыть убийство Павла Шеремета
Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает власти Украины раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета и сделать это путем беспристрастного расследования.
Источник: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook
Дословно: "Насилие и убийства журналистов должны прекратиться. Мы призываем органы власти обеспечить ответственность за смерть Павла Шеремета с соблюдением гарантий эффективного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения для всех сторон процесса".
Детали: В ООН отметили, что хотя вероятных исполнителей и установили еще в 2019 году, сторонники подозреваемых утверждают о недостаточности улик для доказательства их вины. В результате приговоры еще не вынесены.
Что было раньше: Во вторник в центре Киева почтили память журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва устройства, заложенного под автомобиль.
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
- 15 июля Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.
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