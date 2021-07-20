Біля МВС провели мітинг у п’яту річницю вбивства Шеремета

Під Міністерством внутрішніх справ у Києві у п’яту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета пройшла акція протесту "Шукайте справжніх вбивць!".

Джерело: "Укрінформ", "Суспільне"

Деталі: Зазначається, що під будівлю МВС прийшло близько сотні активістів, будівлю натомість охороняли понад сто бійців Нацгвардії.

Учасники акції закликали розслідувати та знайти винних у вбивстві Шеремета. Зокрема, провести внутрішнє розслідування в Національній поліції та передати справу іншим органам досудового розслідування.

Крім цього, учасники акції вимагають припинити переслідування обвинувачуваних у справі.

Під кінець акції активісти запалили фаєри та шашки з кольоровим димом.

Що було раніше: У вівторок у центрі Києва вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибухівки, підкладеної під автомобіль.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

15 липня Арсена Авакова відправили у відставку з посади голови МВС, а 16 липня новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.

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