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У МВД провели митинг в пятую годовщину убийства Шеремета

Вторник, 20 июля 2021, 21:23
У МВД провели митинг в пятую годовщину убийства Шеремета

Под Министерством внутренних дел в Киеве в пятую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета прошла акция протеста "Ищите настоящих убийц!".

Источник: "Укринформ", "Суспільне"

Детали: Отмечается, что под здание МВД пришло около сотни активистов, здание взамен охраняли более ста бойцов Нацгвардии.

Участники акции призвали расследовать и найти виновных в убийстве Шеремета. В частности, провести внутреннее расследование в Национальной полиции и передать дело другим органам досудебного расследования – СБУ и ГБР.

Кроме этого, участники акции требуют прекратить преследование обвиняемых по делу.

Под конец акции активисты зажгли файера и шашки с цветным дымом.

 
 
 

Что было раньше: Во вторник в центре Киева почтили память журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва устройства, заложенного под автомобиль.

Предыстория:                                  

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • 15 июля Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

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Темы: МВДДело ШереметаКиевмитинги
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