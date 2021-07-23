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Набув чинності закон про корінні народи України

П'ятниця, 23 липня 2021, 10:26

Закон про корінні народи в Україні, який президент РФ Володимир Путін порівняв зі зброєю масового ураження, опублікувала газета "Голос Україні", і він офіційно почав діяти.

Джерело: Верховна Рада у Telegram

Деталі: Закон, який ініціював президент Володимир Зеленський, визначає корінними народами України на території Криму кримських татар, караїмів та кримчаків. Росіян у списку немає.

Згідно з текстом документу, "корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України".

За законом, в Україні будуть створені представницькі органи корінних народів, які зможуть брати участь у їхньому міжнародному представництві. Також визначається правовий статус корінних народів та встановлюються їхні правові гарантії.

Тепер корінні народи мають право на самовизначення у складі України та політичний статус. Законом забороняється заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів.

Згідно з документом, корінні народи мають право на дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини.

Також корінні народи мають право через представницькі органи створювати свої засоби масової інформації та отримувати державну підтримку.

Крім того, корінні народи можуть спрямовувати частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими у Криму, на свої потреби.

Передісторія: 1 липня Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи, а 21 липня його підписав Зеленський.

30 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що ініційований Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України" і порівняв його зі зброєю масового ураження.

Українська правда
Теми: законодавствоКрим


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