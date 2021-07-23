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Вступил в силу закон о коренных народах Украины

Пятница, 23 июля 2021, 10:26

Закон о коренных народах в Украине, который президент РФ Владимир Путин сравнил с оружием массового поражения, опубликовала газета "Голос Украины", и с 23 июля он официально начал действовать.

Источник: Верховная Рада в Telegram

Детали: Закон, который инициировал президент Владимир Зеленский, определяет коренными народами Украины на территории Крыма крымских татар, караимов и крымчаков. Россиян в списке нет.

Согласно тексту документа, "коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".

По закону, в Украине будут созданы представительные органы коренных народов, которые смогут участвовать в их международном представительстве. Также определяется правовой статус коренных народов и устанавливаются их правовые гарантии.

Теперь коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус. Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов.

Согласно документу, коренные народы имеют право на соблюдение возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными в Крыму, на свои нужды.

Предыстория: 1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, а 21 июля его подписал Зеленский.

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что инициированный Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины" и сравнил его с оружием массового поражения.

Украинская правда
Темы: законодательствоКрым
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