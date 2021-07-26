Байден не приїде на перший саміт "Кримської платформи", але буде член уряду

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс не будуть присутні на першому саміті "Кримської платформи", США на цій події представлятиме член кабінету, ім’я якого наразі не називають.

Про це розповів тимчасовий повірений у справах США в Україні, помічник держсекретаря США Джордж Кент в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Від нас буде член кабінету (уряду США – ред.). Тобто це не буде президент, віцепрезидент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо", - сказав Кент на запитання про те, на якому рівні будуть представлені США на саміті.

Він зазначив, що минулого тижня мав неформальні зустрічі з лідерами кримських татар – Рефатом Чубаровим і Мустафою Джемілєвим, заступницею міністра Еміне Джапаровою, депутатом Рустемом Умеровим, та спілкувався з ними щодо ситуації на півострові.

Кент зауважив, що спільні дії щодо Криму - "не тільки питання того, що відбудеться 23 серпня" і має бути постійним тривалим процесом.

По-перше, зазначив він, дипломати постійно повинні згадувати про тему Криму, тому що його протиправна анексія стала безпрецедентною подією. По-друге, наголошує Кент, важливо, щоб українські експерти активно співпрацювали з аналітичними колами по всій Європі, аби там бачили ситуацію з точки зору Києва, а не Кремля. По-третє, для майбутньої деокупації потрібні дії на рівні суспільства.

"Є професори, люди, які пишуть книги, є активісти, які мають можливість допомогти тим, хто живе в окупації… Тобто є різні рівні, й Україна підготувалася, щоб це було не тільки один день і не тільки на рівні між урядами, між країнами, але й розмова міжпарламентська, експертна, між представниками громадянського суспільства", - зазначив Джордж Кент.

Як відомо, перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня. Вже відомо, що у ньому особисто візьмуть участі президенти Латвії та Словаччини.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповідав, що Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участі у Кримській платформі.

У лютому лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв припускав, що президент США Джо Байден візьме участь в міжнародному саміті Кримської платформі.

У квітні тодішня повірена у справах США в Україні Крістіна Квін говорила, що Сполучені Штати будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи, а також на урочистостях в Києві, присвячених 30-й річниці незалежності України.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.