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У РФ заблокували сайт Навального

Понеділок, 26 липня 2021, 15:19
У РФ заблокували сайт Навального

Роскомнадзор заблокував сайт російського опозиціонера Олексія Навального navalny.com, який зараз відбуває строк у в'язниці.

Джерело: російське видання РБК

Деталі: При спробі зайти на сайт видається повідомлення, що доступ обмежений на підставі федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації".

Доступ до сайту Навального обмежений на підставі запиту Генпрокуратури РФ.

Крім того, заблокований доступ до сайтів соратників Навального Леоніда Волкова і Любові Соболь, сайту створеного Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК, визнаний іноагентом і екстремістською організацією, суд прийняв рішення про його заборону), сайтам штабів Навального (визнані екстремістською організацією і заборонені в регіонах Росії).

Соратник Навального Леонід Волков в своєму Telegram-каналі повідомив, що рішенням Генпрокуратури РФ одночасно було заблоковано 49 сайтів.

 

Передісторія: 

  • Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у комуНавального врятували в німецькій клініці Charité.
  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
  • 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.

Українська правда
Теми: НавальнийРосія
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