У РФ заблокували сайт Навального
Роскомнадзор заблокував сайт російського опозиціонера Олексія Навального navalny.com, який зараз відбуває строк у в'язниці.
Джерело: російське видання РБК
Деталі: При спробі зайти на сайт видається повідомлення, що доступ обмежений на підставі федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації".
Доступ до сайту Навального обмежений на підставі запиту Генпрокуратури РФ.
Крім того, заблокований доступ до сайтів соратників Навального Леоніда Волкова і Любові Соболь, сайту створеного Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК, визнаний іноагентом і екстремістською організацією, суд прийняв рішення про його заборону), сайтам штабів Навального (визнані екстремістською організацією і заборонені в регіонах Росії).
Соратник Навального Леонід Волков в своєму Telegram-каналі повідомив, що рішенням Генпрокуратури РФ одночасно було заблоковано 49 сайтів.
Передісторія:
- Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. Навального врятували в німецькій клініці Charité.
- 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
- 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.