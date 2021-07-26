У РФ заблокували сайт Навального

Роскомнадзор заблокував сайт російського опозиціонера Олексія Навального navalny.com, який зараз відбуває строк у в'язниці.

Джерело: російське видання РБК

Деталі: При спробі зайти на сайт видається повідомлення, що доступ обмежений на підставі федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації".

Доступ до сайту Навального обмежений на підставі запиту Генпрокуратури РФ.

Крім того, заблокований доступ до сайтів соратників Навального Леоніда Волкова і Любові Соболь, сайту створеного Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК, визнаний іноагентом і екстремістською організацією, суд прийняв рішення про його заборону), сайтам штабів Навального (визнані екстремістською організацією і заборонені в регіонах Росії).

Соратник Навального Леонід Волков в своєму Telegram-каналі повідомив, що рішенням Генпрокуратури РФ одночасно було заблоковано 49 сайтів.

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