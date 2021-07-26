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В РФ заблокировали сайт Навального

Понедельник, 26 июля 2021, 15:19

Роскомнадзор заблокировал сайт российского оппозиционера Алексея Навального navalny.com, который сейчас отбывает строк в тюрьме.

Источник: российское издание РБК

Детали: При попытке зайти на сайт выдается сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Доступ к сайту Навального ограничен на основании запроса Генпрокуратуры.

Кроме того, заблокирован доступ к сайтам соратников Навального Леонида Волкова и Любови Соболь, сайту созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете), сайтам штабов Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены) в регионах России и т.д.

Соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале сообщил, что решением Генпрокуратуры РФ одновременно было заблокировано 49 сайтов.

 

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.

Темы: НавальныйРосcия
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