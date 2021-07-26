В РФ заблокировали сайт Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт российского оппозиционера Алексея Навального navalny.com, который сейчас отбывает строк в тюрьме.

Источник: российское издание РБК

Детали: При попытке зайти на сайт выдается сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Доступ к сайту Навального ограничен на основании запроса Генпрокуратуры.

Кроме того, заблокирован доступ к сайтам соратников Навального Леонида Волкова и Любови Соболь, сайту созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете), сайтам штабов Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены) в регионах России и т.д.

Соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале сообщил, что решением Генпрокуратуры РФ одновременно было заблокировано 49 сайтов.

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