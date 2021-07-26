Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тяжелоатлетка из Украины заняла 5 место на Олимпиаде в Токио

Понедельник, 26 июля 2021, 17:07

Спортсменка из Украины Камила Конотоп заняла 5 место на Олимпийских играх в Токио 2020 среди тяжелоатлеток до 55 кг.

Источник: НОК Украины и олимпийская команда

Детали: 20-летняя тяжелоатлетка из Харькова Камила Конотоп, выступающий в весовой категории до 55 кг, с результатом 206 кг (94+112), заняла 5-е место на дебютной Олимпиаде в Токио.

 

Федерация тяжелой атлетики Украины поздравила тренеров и Конотоп с прекрасным выступлением на Олимпийских играх в Токио.

Сейчас Украина завоевала две бронзы на Олимпиаде-2020.

В частности, украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую для сборной Украины на Олимпийских Играх.

Также 20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг.

Напомним:

  • Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
  • Украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх 2020 в Токио после боя в первом раунде. Харлан проиграла представительнице Китая Ян Хенью - 12:15.
  • В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в командном сабли, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио 2016 украинцы удалось завоевать сразу две награды - личное бронзу и командное серебро.

Читайте также: Наши в Токио. На сколько медалей рассчитывает Украина на Олимпиаде

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаЯпония
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден заявил о завершении военной миссии США в Ираке

Новости 26 июля: арест Семенченко, "Антонов-Канада"

обновленоЗеленский провел массовые увольнения в руководстве СБУ

фотоСоветница ректора столичного вуза торговала дипломами – СБУ

Кравчук после операции на сердце находится в реанимации

Украинку отстранили от соревнований из-за допинга: она не сможет посоревноваться в Токио

Все новости...
Олимпиада
Акции связанных со скейтбордингом японских компаний выросли после победы хозяев на Играх
Олимпиада в Токио станет самой дорогой в истории Игр – СМИ
Самый юный пьедестал: 13-летняя японка завоевала золото в скейтбординге
Последние новости
03:58
В России произошел взрыв на магистральном газопроводе "Газпрома"
03:28
В Киеве ограничат движение транспорта из-за крестного хода
02:58
Безос предлагает NASA $2 миллиарда в обмен на контракт по строительству лунного модуля
02:14
Обвал дома возле Майами: обнаружили последнюю 98-м жертву
01:22
Генпрокуратура Беларуси подала более 50 исков о запрете деятельности интернет-ресурсов
00:48
Байден заявил о завершении военной миссии США в Ираке
23:47
видеоВ Италии сильный град повредил сотни автомобилей на шоссе
23:32
Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем, уехал из Беларуси – СМИ
22:50
В Словакии согласовали внесение изменений в закон, дающих привилегии вакцинированным
22:28
Полицейского, который "исчез" с $300 тысячами, нашли повешенным в парке – СМИ
Все новости...