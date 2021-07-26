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Тяжелоатлетка из Украины заняла 5 место на Олимпиаде в Токио

Понедельник, 26 июля 2021, 17:07
Тяжелоатлетка из Украины заняла 5 место на Олимпиаде в Токио

Спортсменка из Украины Камила Конотоп заняла 5 место на Олимпийских играх в Токио 2020 среди тяжелоатлеток до 55 кг.

Источник: НОК Украины и олимпийская команда

Детали: 20-летняя тяжелоатлетка из Харькова Камила Конотоп, выступающий в весовой категории до 55 кг, с результатом 206 кг (94+112), заняла 5-е место на дебютной Олимпиаде в Токио.

 

Федерация тяжелой атлетики Украины поздравила тренеров и Конотоп с прекрасным выступлением на Олимпийских играх в Токио.

Сейчас Украина завоевала две бронзы на Олимпиаде-2020.

В частности, украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую для сборной Украины на Олимпийских Играх.

Также 20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг.

Напомним:

  • Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
  • Украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх 2020 в Токио после боя в первом раунде. Харлан проиграла представительнице Китая Ян Хенью - 12:15.
  • В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в командном сабли, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио 2016 украинцы удалось завоевать сразу две награды - личное бронзу и командное серебро.

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Украинская правда
Темы: ОлимпиадаЯпония
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