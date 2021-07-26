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Диспетчер, який посадив літак з Протасевичем, виїхав з Білорусі – ЗМІ

Понеділок, 26 липня 2021, 23:32

Білоруське видання "Наша Ніва" дізналася від декількох працівників "Белаеронавігаціі", що диспетчер Олег Галегов, який нібито вів переговори з пілотом Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич, покинув Білорусь разом з сім'єю.

Джерело: "Наша Ніва" з посиланням на колег диспетчера

Деталі: Повідомляється, що співробітники не бачили диспетчера з початку місяця - він не вийшов на чергування з відпустки.

У самій "Белаеронавігаціі" спочатку заявили, що диспетчер у відпустці, але потім підтвердили, що відділ кадрів намагався з ним зв'язатися і дізнатися, де він. Заступник гендиректора компанії повідомив, що зараз Галегов "живе у тещі".

Один з колег Галегова припустив, що "він просто перестрахувався і поїхав", інший зазначив, що він може перебувати у родичів в Грузії (він етнічний грузин, зазначає видання).

Також відомо, що Галегов і його дружина видалили свої акаунти у всіх соцмережах.

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадку пояснили тим, що нібито надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака, та його дівчину.
  • За дорученням Лукашенка для супроводу літака підіймали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.

Теми: Білорусьавіа


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