Диспетчер, який посадив літак з Протасевичем, виїхав з Білорусі – ЗМІ
Білоруське видання "Наша Ніва" дізналася від декількох працівників "Белаеронавігаціі", що диспетчер Олег Галегов, який нібито вів переговори з пілотом Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич, покинув Білорусь разом з сім'єю.
Джерело: "Наша Ніва" з посиланням на колег диспетчера
Деталі: Повідомляється, що співробітники не бачили диспетчера з початку місяця - він не вийшов на чергування з відпустки.
У самій "Белаеронавігаціі" спочатку заявили, що диспетчер у відпустці, але потім підтвердили, що відділ кадрів намагався з ним зв'язатися і дізнатися, де він. Заступник гендиректора компанії повідомив, що зараз Галегов "живе у тещі".
Один з колег Галегова припустив, що "він просто перестрахувався і поїхав", інший зазначив, що він може перебувати у родичів в Грузії (він етнічний грузин, зазначає видання).
Також відомо, що Галегов і його дружина видалили свої акаунти у всіх соцмережах.
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадку пояснили тим, що нібито надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака, та його дівчину.
- За дорученням Лукашенка для супроводу літака підіймали винищувач Міг-29.
- Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.