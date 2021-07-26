Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем, уехал из Беларуси – СМИ
Беларусское издание "Наша Нива" узнала от нескольких диспетчеров "Белаэронавигации", что диспетчер Олег Галегов, который якобы вел переговоры с пилотом Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич, покинул Беларусь вместе с семьей.
Источник: "Наша Нива" со ссылкой на коллег диспетчера
Детали: Сообщается, что сотрудники не видели диспетчера с начала месяца – он не вышел на дежурство из отпуска.
В самой "Белаэронавигации" сначала заявили, что диспетчер в отпуске, но потом подтвердили, что отдел кадров пытался с ним связаться и узнать, где он. Заместитель гендиректора компании сообщил, что сейчас Галегов живет "у тещи".
Один из коллег Галегова предположил, что "он просто перестраховался и уехал", другой отметил, что он может находиться у родственников в Грузии (он этнический грузин, отмечает издание).
Также известно, что Галегов и его жена удалили свои аккаунты во всех соцсетях.
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадку объяснили тем, что якобы поступило сообщение о минировании. Впрочем, оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета, и его девушку
- По поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.