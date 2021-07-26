Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем, уехал из Беларуси – СМИ

Беларусское издание "Наша Нива" узнала от нескольких диспетчеров "Белаэронавигации", что диспетчер Олег Галегов, который якобы вел переговоры с пилотом Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич, покинул Беларусь вместе с семьей.

Источник: "Наша Нива" со ссылкой на коллег диспетчера

Детали: Сообщается, что сотрудники не видели диспетчера с начала месяца – он не вышел на дежурство из отпуска.

В самой "Белаэронавигации" сначала заявили, что диспетчер в отпуске, но потом подтвердили, что отдел кадров пытался с ним связаться и узнать, где он. Заместитель гендиректора компании сообщил, что сейчас Галегов живет "у тещи".

Один из коллег Галегова предположил, что "он просто перестраховался и уехал", другой отметил, что он может находиться у родственников в Грузии (он этнический грузин, отмечает издание).

Также известно, что Галегов и его жена удалили свои аккаунты во всех соцсетях.

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