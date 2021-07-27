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Генпрокуратура Білорусі подала понад 50 позовів про заборону діяльності інтернет-ресурсів

Вівторок, 27 липня 2021, 01:22

Генеральна прокуратура Білорусі заявила про понад 50 поданих позовів для заборони діяльності інтернет-ресурсів.

Джерело: Генпрокурор Білорусі Андрій Швед, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Дуже важливий напрям всього правоохоронного блоку і прокурорів, в тому числі, в частині реагування на різні інформаційні ресурси, які поширюють екстремістську, недостовірну інформацію і використовуються для дестабілізації обстановки.

Прокурорами на сьогоднішній день вже заявлено понад 50 позовів з тим, щоб заборонити діяльність ( інтернет-ресурсів – ред.), і всі ці позови реалізовані".

"За наявності щонайменших ознак, пов'язаних з тим, що порушуються вимоги законодавства щодо висвітлення в ЗМІ різних фактів, подій, ми негайно реагуємо.

Якщо ми виявляємо ознаки злочину, то негайно порушуємо кримінальні справи. За результатами моніторингу, проведеного в цьому році, прокурорами порушено більше 300 кримінальних справ".

Деталі: Швед уточнив, що співробітники його відомства щодня моніторять інтернет-простір.

Він також підкреслив, що одне із завдань прокуратури – координація діяльності правоохоронних органів, в тому числі – в боротьбі з проявами екстремізму, діями, пов'язаними зі спробою державного перевороту, порушеннями громадського порядку.

Швед нагадав, що в країні порушено вже понад 4,2 тис. кримінальних справ, пов'язаних з екстремізмом і тероризмом.

Передісторія:

  • Масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів почалися на минулому тижні. Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
  • Крім того, на цьому тижні пройшли обшукив офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.
  • Міністерство юстиції Білорусі звернулося до Верховного суду країни з позовом про ліквідацію Білоруського ПЕН-центру, який очолює нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, а 22 липня ліквідувало 42 громадські організації країни, в тому числі правозахисні.
  • Міністерство юстиції Білорусі ліквідує десятки неурядових організацій, відомо про більш ніж про 50 таких.

Теми: Білорусь


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