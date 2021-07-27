Генпрокуратура Беларуси подала более 50 исков о запрете деятельности интернет-ресурсов

Генеральная прокуратура Беларуси заявила о более 50 поданных исках для запрета деятельности интернет-ресурсов.

Источник: Генпрокурор Беларуси Андрей Швед, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки.

Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы".

"При наличии малейших признаков, связанных с тем, что нарушаются требования законодательства по освещению в СМИ различных фактов, событий, мы немедленно реагируем. Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела.

По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел".

Детали: Швед уточнил, что сотрудники его ведомства ежедневно мониторят интернет-пространство.

Он также подчеркнул, что одна из задач прокуратуры – координация деятельности правоохранительных органов, в том числе – в борьбе с проявлениями экстремизма, действиями, связанными с попыткой государственного переворота, нарушениями общественного порядка.

Швед напомнил, что в стране возбуждено уже более 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.

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