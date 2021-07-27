Генпрокуратура Беларуси подала более 50 исков о запрете деятельности интернет-ресурсов
Генеральная прокуратура Беларуси заявила о более 50 поданных исках для запрета деятельности интернет-ресурсов.
Источник: Генпрокурор Беларуси Андрей Швед, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки.
Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы".
"При наличии малейших признаков, связанных с тем, что нарушаются требования законодательства по освещению в СМИ различных фактов, событий, мы немедленно реагируем. Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела.
По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел".
Детали: Швед уточнил, что сотрудники его ведомства ежедневно мониторят интернет-пространство.
Он также подчеркнул, что одна из задач прокуратуры – координация деятельности правоохранительных органов, в том числе – в борьбе с проявлениями экстремизма, действиями, связанными с попыткой государственного переворота, нарушениями общественного порядка.
Швед напомнил, что в стране возбуждено уже более 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.
Предыстория:
- Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе. Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.
- Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.
- Министерство юстиции Беларуси обратилось в Верховный суд страны с иском о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который возглавляет нобелевская лауреат Светлана Алексиевич, а 22 июля ликвидировало 42 общественные организации страны, в том числе правозащитные.
- Министерство юстиции Беларуси ликвидирует десятки неправительственных организаций, известно о более чем о 50 таких.