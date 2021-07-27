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126 тисяч щеплень проти COVID зробили за добу в Україні

Вівторок, 27 липня 2021, 09:06
УП

26 липня в Україні зробили 126 096 щеплень проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 78 052 людини, повністю імунізовані – 48 044 людини.

Джерело: МОЗ і дані РНБО

Деталі: Протягом доби працювали: 710 мобільних бригад, 2 540 пунктів щеплення, 347 центрів вакцинації.

Більшість щеплень у цей понеділок зробили вакцинами Moderna (40 251, з них лише два щеплення другою дозою) та Pfizer (38 801), дещо менше препаратами CoronaVac (28 305) та AstraZeneca (18 739).

Київ лідирує і за першою дозою (майже 500 тисяч щеплень), і за другою (понад 245 тисяч). 

Загалом із 24 лютого проведено 4 938 596 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 людини, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

 

Нагадаємо: У неділю 25 липня 49 057 людей вакцинували проти COVID-19 у Україні: одну дозу отримали 39 150 людей, другу – 9 907 людей.

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціяCovid-2019МОЗмедицина


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