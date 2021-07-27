126 тысяч прививок за сутки сделали в Украине

26 июля в Украине сделали 126 096 прививок против COVID-19: первую дозу вакцины получили 78 052 человека, полностью иммунизированы – 48 044 человека.

Источник: МОЗ и данные СНБО

Детали: В течение суток работали: 710 мобильных бригад, 2 540 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.

Большинство прививок в этот понедельник сделали вакцинами Moderna (40251, из них только две прививки второй дозой) и Pfizer (38 801), несколько меньше препаратами CoronaVac (28 305) и AstraZeneca (18 739).

Киев лидирует и по первой дозе (почти 500 тысяч прививок), и по второй (более 245 тысяч).

Всего с 24 февраля проведено 4 938 596 прививок.

С начала прививочной кампании привито 3 177 763 человека, из них получили одну дозу – 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 760 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Напомним: В воскресенье 25 июля 49 057 человек вакцинировали против COVID-19 в Украине: одну дозу получили 39 150 человек, вторую – 9 907 человек.

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

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