Фігуранта справи про вбивство офіцера-прикордонника знову піймали на контрабанді

На Закарпатті під час спроби перемістити сигарети в Румунію прикордонний наряд знову затримав фігуранта правопорушення, після якого загинув офіцер Вадим Березенський.

Джерело: голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко в Facebook

Пряма мова: "Безкарність породжує зухвалість. Прикордонники добре пам’ятають трагічний листопад 2018 року. Тоді саме зухвалість контрабандистів призвела до загибелі офіцера-прикордонника.

Прикро, але підозрюваний до сих пір не поніс заслуженої відповідальності. Слухання по справі триває. На одному з останніх судових засідань розглядалися телефонні розмови контрабандиста зі своїми спільниками, на яких він фактично зізнається у скоєному, адже говорив, що переїхав прикордонника автівкою.

Зухвалому вбивству начальника відділу прикордонної служби "Ділове" передувало затримання на березі Тиса порушника у гідрокостюмі. При собі він мав гроші, певно отримані за здійснення контрабандної оборудки. Саме його приїхав відвойовувати підозрюваний у вбивстві Вадима.

Як ви вважаєте, той хто переносив кошти після того що сталося та адміністративної відповідальності полишив незаконний промисел? Звісно ні. Смерті людей ніщо у порівнянні з наживою.

Сьогодні його знову затримали під час спроби перемістити сигарети в Румунію. При ньому також знайшли тепловізор та радіостанцію, що дозволяло вночі відслідковувати прикордонників та спілкуватися зі спільниками. Останні, до речі, кинули його, як тільки помітили охоронців кордону".

Деталі: Дейнеко наголошує на крайній необхідності повернення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів. Прикордонники відзначають, що адміністративна відповідальність не лякає порушників і вони знову повертаються до незаконних оборудок.

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