Фігуранта справи про вбивство офіцера-прикордонника знову піймали на контрабанді
На Закарпатті під час спроби перемістити сигарети в Румунію прикордонний наряд знову затримав фігуранта правопорушення, після якого загинув офіцер Вадим Березенський.
Джерело: голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко в Facebook
Пряма мова: "Безкарність породжує зухвалість. Прикордонники добре пам’ятають трагічний листопад 2018 року. Тоді саме зухвалість контрабандистів призвела до загибелі офіцера-прикордонника.
Прикро, але підозрюваний до сих пір не поніс заслуженої відповідальності. Слухання по справі триває. На одному з останніх судових засідань розглядалися телефонні розмови контрабандиста зі своїми спільниками, на яких він фактично зізнається у скоєному, адже говорив, що переїхав прикордонника автівкою.
Зухвалому вбивству начальника відділу прикордонної служби "Ділове" передувало затримання на березі Тиса порушника у гідрокостюмі. При собі він мав гроші, певно отримані за здійснення контрабандної оборудки. Саме його приїхав відвойовувати підозрюваний у вбивстві Вадима.
Як ви вважаєте, той хто переносив кошти після того що сталося та адміністративної відповідальності полишив незаконний промисел? Звісно ні. Смерті людей ніщо у порівнянні з наживою.
Сьогодні його знову затримали під час спроби перемістити сигарети в Румунію. При ньому також знайшли тепловізор та радіостанцію, що дозволяло вночі відслідковувати прикордонників та спілкуватися зі спільниками. Останні, до речі, кинули його, як тільки помітили охоронців кордону".
Деталі: Дейнеко наголошує на крайній необхідності повернення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів. Прикордонники відзначають, що адміністративна відповідальність не лякає порушників і вони знову повертаються до незаконних оборудок.
Передісторія:
- Вбивство начальника відділу прикордонної служби "Ділове" сталося у листопаді 2018 року. Тоді прикордонники затримали порушника кордону зі значною сумою валюти, на допомогу якому прибув Іван Магей (підозрюваний).
- Чоловік, який прибув "рятувати" порушника, за кермом автомобіля марки "Ауді" іноземної реєстрації скоїв наїзд на начальника відділу прикордонної служби "Ділове" на Закарпатті Вадима Березенського, внаслідок якого той помер.
- Магея невдовзі затримали в результаті проведених розшукових заходів. Судовий розгляд цієї справи триває.