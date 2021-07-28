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Фигуранта дела об убийстве офицера-пограничника снова поймали на контрабанде

Среда, 28 июля 2021, 13:24

На Закарпатье при попытке переместить сигареты в Румынию пограничный наряд снова задержал фигуранта правонарушения, после которого погиб офицер Вадим Березенский.

Источник: глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в Facebook

Прямая речь: "Безнаказанность порождает дерзость. Пограничники хорошо помнят трагический ноябрь 2018 года. Тогда именно дерзость контрабандистов привела к гибели офицера-пограничника.

Обидно, но подозреваемый до сих пор не понес заслуженной ответственности. Слушания по делу продолжаются. На одном из последних судебных заседаний рассматривались телефонные разговоры контрабандиста со своими сообщниками, на которых он фактически признается в содеянном, ведь говорил, что переехал пограничника автомобилем.

Дерзкому убийству начальника отдела пограничной службы "Деловое" предшествовало задержание на берегу Тиса нарушителя в гидрокостюме. При себе он имел деньги, очевидно полученные за осуществление контрабандной сделки. Именно его приехал отвоевывать подозреваемый в убийстве Вадима.

Как вы считаете, тот, кто переносивший деньги после случившегося и административной ответственности оставил незаконный промысел? Конечно нет. Смерти людей ничто по сравнению с наживой.

Сегодня его снова задержали при попытке переместить сигареты в Румынию. При нем также нашли тепловизор и радиостанцию, что позволяло ночью отслеживать пограничников и общаться с сообщниками. Последние, кстати, бросили его, как только заметили охранников границы".

 

Детали: Дейнеко подчеркивает крайнюю необходимость возвращения уголовной ответственности за контрабанду товаров. Пограничники отмечают, что административная ответственность не пугает нарушителей и они снова возвращаются к незаконным сделкам.

Предыстория:

  • Убийство начальника отдела пограничной службы "Деловое" произошло еще в ноябре 2018 года. Тогда пограничники задержали нарушителя границы со значительной суммой валюты, на помощь которому прибыл Иван Магей (подозреваемый).
  • Мужчина, который прибыл "спасать" нарушителя, за рулем автомобиля марки "Ауди" иностранной регистрации совершил наезд на начальника отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадима Березенского, в результате которого тот скончался.
  • Магея вскоре задержали в результате проведенных розыскных мероприятий. Судебное разбирательство этого дела продолжается.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаконтрабанда
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