Єрмак очолив президію новоствореного Зеленським всеукраїнського органу

Керівника Офісу президента Андрія Єрмака обрали головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Джерело: спільне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад та Національної ради реформ 29 липня у Києві

Пряма мова заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка: "Шановні колеги, організаційним комітетом пропонується обрати головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад Андрія Борисовича Єрмака.

Хто за, проти, утримались? Приймається одноголосно. Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андріє Борисовичу".

Деталі: Обрання Єрмака зустріли оплесками.

Після цього він взяв слово. Єрмак подякував за довіру і висловив сподівання, що виконає усі завдання, які перед ними ставить президент, і що конгрес досягне тих цілей, які були визначені з початку його роботи.

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