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Єрмак очолив президію новоствореного Зеленським всеукраїнського органу

Четвер, 29 липня 2021, 16:32
Єрмак очолив президію новоствореного Зеленським всеукраїнського органу
Фото ОПУ

Керівника Офісу президента Андрія Єрмака обрали головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Джерело: спільне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад та Національної ради реформ 29 липня у Києві

Пряма мова заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка: "Шановні колеги, організаційним комітетом пропонується обрати головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад Андрія Борисовича Єрмака.

Хто за, проти, утримались? Приймається одноголосно. Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андріє Борисовичу".

Деталі: Обрання Єрмака зустріли оплесками.

Після цього він взяв слово. Єрмак подякував за довіру і висловив сподівання, що виконає усі завдання,  які перед ними ставить президент, і що конгрес досягне тих цілей, які були визначені з початку його роботи.

Передісторія:

  • У лютому президент Володимир Зеленський створив Конгрес місцевих та регіональних влад.
  • Конгрес очолює президент. Орган складається з Палати місцевих влад і Палати регіонів. Вони будуть делегувати по 3 особи у президію цього органу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни.
  • Мера Львова Андрія Садового обрали головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.
  • У червні Єрмак повідомив, що президія Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові, яка займатиметься проблемами в регіонах, працюватиме щомісяця.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Андрій ЄрмакЗеленськийрегіони
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