Ермак возглавил президиум новосозданного Зеленским всеукраинского органа

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей.

Источник: совместное заседание Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ 29 июля в Киеве

Прямая речь заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко: "Уважаемые коллеги, организационным комитетом предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей Андрея Борисовича Ермака.

Кто за, против, воздержались? Принимается единогласно. Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Поздравляю вас, Андрей Борисович".

Детали: Избрание Ермака встретили аплодисментами.

После этого он взял слово. Ермак поблагодарил за доверие и выразил надежду, что выполнит все задачи, которые перед ними ставит президент, и что конгресс достигнет тех целей, которые были определены с начала его работы.

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