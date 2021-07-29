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Ермак возглавил президиум новосозданного Зеленским всеукраинского органа

Четверг, 29 июля 2021, 16:32
Фото ОПУ

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей.

Источник: совместное заседание Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ 29 июля в Киеве

Прямая речь заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко: "Уважаемые коллеги, организационным комитетом предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей Андрея Борисовича Ермака.

Кто за, против, воздержались? Принимается единогласно. Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Поздравляю вас, Андрей Борисович".

Детали: Избрание Ермака встретили аплодисментами.

После этого он взял слово. Ермак поблагодарил за доверие и выразил надежду, что выполнит все задачи, которые перед ними ставит президент, и что конгресс достигнет тех целей, которые были определены с начала его работы.

Предыстория:

  • В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский создал Конгресс местных и региональных властей.
  • Конгресс возглавляет президент. Орган состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Они будут делегировать по 3 человека в президиум этого органа, который будет представлен ​​высшими должностными лицами страны.
  • Мэра Львова Андрея Садового избрали председателем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте.
  • В июне Ермак сообщил, что президиум Конгресса местных и региональных властей при президенте, который будет заниматься проблемами в регионах, будет работать ежемесячно.

Ирина Балачук, УП
Темы: Андрей ЕрмакЗеленскийрегионы
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