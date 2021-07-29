Ермак возглавил президиум новосозданного Зеленским всеукраинского органа
Руководителя Офиса президента Андрея Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей.
Источник: совместное заседание Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ 29 июля в Киеве
Прямая речь заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко: "Уважаемые коллеги, организационным комитетом предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей Андрея Борисовича Ермака.
Кто за, против, воздержались? Принимается единогласно. Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Поздравляю вас, Андрей Борисович".
Детали: Избрание Ермака встретили аплодисментами.
После этого он взял слово. Ермак поблагодарил за доверие и выразил надежду, что выполнит все задачи, которые перед ними ставит президент, и что конгресс достигнет тех целей, которые были определены с начала его работы.
Предыстория:
- В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский создал Конгресс местных и региональных властей.
- Конгресс возглавляет президент. Орган состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Они будут делегировать по 3 человека в президиум этого органа, который будет представлен высшими должностными лицами страны.
- Мэра Львова Андрея Садового избрали председателем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте.
- В июне Ермак сообщил, что президиум Конгресса местных и региональных властей при президенте, который будет заниматься проблемами в регионах, будет работать ежемесячно.