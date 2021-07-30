В НАБУ показали, как пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль Службы безопасности с разыскиваемым экс-судьей Николаем Чаусом.

Источник: НАБУ

Дословно: "НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33 (здание СБУ - ред.).

Подчеркиваем, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро".

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