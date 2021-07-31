Російські хакери зламали федеральну прокуратуру – Мін’юст США

Російські хакери, які стояли за масштабною кібератакою на SolarWinds, зламали електронні пошти деяких федеральних прокуратур по всій країні.

Джерело: АР із посиланням на Міністерство юстиції США

Деталі: Загалом зламано 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, які використовуються співробітниками чотирьох прокурорських офісів в Нью-Йорку.

Міністерство юстиції заявило, що під час кібератаки був зламаний обліковий запис електронної пошти як мінімум одного співробітника в 27 прокуратурах США.

Також заявило, що вважає, що зломи були здійснені з 7 травня по 27 грудня 2020 року, у грудні була ідентифікована атака на SolarWinds.

Нагадаємо: Кібербезпека піднялася на перше місце в порядку денному для адміністрації Байдена після серії гучних атак на такі організації, як компанія з управління мережами SolarWinds, Colonial Pipeline, м'ясопереробна компанія JBS та програмна компанія Kaseya.