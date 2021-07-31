Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Російські хакери зламали федеральну прокуратуру – Мін’юст США

Субота, 31 липня 2021, 07:20

Російські хакери, які стояли за масштабною кібератакою на SolarWinds, зламали електронні пошти деяких федеральних прокуратур по всій країні.

Джерело: АР із посиланням на Міністерство юстиції США

Деталі: Загалом зламано 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, які використовуються співробітниками чотирьох прокурорських офісів в Нью-Йорку.

Міністерство юстиції заявило, що під час кібератаки був зламаний обліковий запис електронної пошти як мінімум одного співробітника в 27 прокуратурах США.

Також заявило, що вважає, що зломи були здійснені з 7 травня по 27 грудня 2020 року, у грудні була ідентифікована атака на SolarWinds.

Нагадаємо: Кібербезпека піднялася на перше місце в порядку денному для адміністрації Байдена після серії гучних атак на такі організації, як компанія з управління мережами SolarWinds, Colonial Pipeline, м'ясопереробна компанія JBS та програмна компанія Kaseya.

Теми: СШАРосіяхакери


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Миколаєві виявили 4 випадки "Дельти": завезли з Туреччини та РФ

ФотоБританську компанію-перевізника помітили за використанням мапи України без Криму

Синоптики оголосили штормове попередження: уперіщить на заході

Світоліна завоювала "бронзу" Олімпіади в Токіо

СБУ вийшла з заявою щодо Чауса: надав інформацію про викрадення

РФ направила Україні ноту через декомунізацію радянської зірки у Львові

Усі новини...
США
Штати ввели санкції проти поліції Куби
США звільнять майже 200 співробітників посольств у Росії
"Укрпошта" стала офіційним перевізником дипломатичної пошти Посольства США
Останні новини
19:44
Фото, ВідеоПоновились протести проти “паспорта здоров’я” у Франції
19:22
У Росії розбився літак Су-35
18:54
У Нідерландах поліція викрила "найбільшу в історії країни" лабораторію метамфетаміну
18:25
Шмигаль: На сьогодні понад 25 інвесторів, які хочуть отримати "інвест-нянь"
18:15
У Миколаєві виявили 4 випадки "Дельти": завезли з Туреччини та РФ
18:02
Ворог двічі порушив режим припинення вогню – ООС
17:45
У Фінляндії приріст заражень наблизився до максимумів березня
17:34
НАЗК знайшло ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях чотирьох нардепів
17:00
ФотоБританську компанію-перевізника помітили за використанням мапи України без Криму
16:51
Україна буде боротись, щоб "Північний потік-2" не сертифікували – Вітренко
Усі новини...