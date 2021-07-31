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Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру – Минюст США

Суббота, 31 июля 2021, 07:20
Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру – Минюст США

Российские хакеры, которые стояли за масштабной кибератакой на SolarWinds, сломали электронные почты некоторых федеральных прокуратур по всей стране.

Источник: AP со ссылкой на Министерство юстиции США

Детали: В общем, сломано 80% учетных записей электронной почты Microsoft, которые используются сотрудниками четырех прокурорских офисов в Нью-Йорке.

Министерство юстиции заявило, что во время кибератаки был взломан аккаунт электронной почты как минимум одного сотрудника в 27 прокуратурах США.

Также заявило, что считает, что взломы были осуществлены с 7 мая по 27 декабря 2020 года, в декабре была идентифицирована атака на SolarWinds.

Напомним: Кибербезопасность поднялась на первое место в повестке дня для администрации Байдена после серии громких атак на такие организации, как компания по управлению сетями SolarWinds, Colonial Pipeline, мясоперерабатывающая компания JBS и программная компания Kaseya.

Темы: СШАРосcияхакеры
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