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Три роки після нападу на Гандзюк: США закликали притягнути вбивць до відповідальності

Субота, 31 липня 2021, 12:27

Через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.

Джерело: пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп

Пряма мова: "Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася з корупцією і яка віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну.

Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності".

Деталі: За словами представника дипвідомства, США продовжують підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк.

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Що було раніше:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством: координатор нападу Сергій Торбін отримав 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

Українська правда
Теми: напад на ГандзюкнападСША


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