Три роки після нападу на Гандзюк: США закликали притягнути вбивць до відповідальності

Через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.

Джерело: пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп

Пряма мова: "Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася з корупцією і яка віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну.

Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності".

Деталі: За словами представника дипвідомства, США продовжують підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк.

Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася з корупцією і яка віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну. Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для #Гандзюк. pic.twitter.com/KekhOObUaL — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 31, 2021

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