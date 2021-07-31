Три роки після нападу на Гандзюк: США закликали притягнути вбивць до відповідальності
Через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.
Джерело: пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп
Пряма мова: "Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася з корупцією і яка віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну.
Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності".
Деталі: За словами представника дипвідомства, США продовжують підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк.
Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася з корупцією і яка віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну. Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для #Гандзюк. pic.twitter.com/KekhOObUaL— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 31, 2021
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Що було раніше:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством: координатор нападу Сергій Торбін отримав 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.