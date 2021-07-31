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Три года после нападения на Гандзюк: США призвали привлечь убийц к ответственности

Суббота, 31 июля 2021, 12:27
Три года после нападения на Гандзюк: США призвали привлечь убийц к ответственности

Через три года после нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк посольство США призвало украинские власти привлечь ее убийц к ответственности.

Источник: пресаташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп

Прямая речь: "Сегодня мы отмечаем третью годовщину нападения на Екатерину Гандзюк, общественную активистку, которая боролась с коррупцией и которая отдал свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.

Мы призываем власти привлечь ее убийц к ответственности".

Детали: По словам представителя дипведомства, США продолжают поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк.

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Что было раньше:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 обвиняемым после того, как они признали свою вину и пошли на сделку со следствием: координатор нападения Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкнападениеСША
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