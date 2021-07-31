Три года после нападения на Гандзюк: США призвали привлечь убийц к ответственности

Через три года после нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк посольство США призвало украинские власти привлечь ее убийц к ответственности.

Источник: пресаташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп

Прямая речь: "Сегодня мы отмечаем третью годовщину нападения на Екатерину Гандзюк, общественную активистку, которая боролась с коррупцией и которая отдал свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.

Мы призываем власти привлечь ее убийц к ответственности".

Детали: По словам представителя дипведомства, США продолжают поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк.

Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася з корупцією і яка віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну. Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для #Гандзюк. pic.twitter.com/KekhOObUaL — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 31, 2021

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