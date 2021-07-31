Три года после нападения на Гандзюк: США призвали привлечь убийц к ответственности
Через три года после нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк посольство США призвало украинские власти привлечь ее убийц к ответственности.
Источник: пресаташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп
Прямая речь: "Сегодня мы отмечаем третью годовщину нападения на Екатерину Гандзюк, общественную активистку, которая боролась с коррупцией и которая отдал свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.
Мы призываем власти привлечь ее убийц к ответственности".
Детали: По словам представителя дипведомства, США продолжают поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк.
Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася з корупцією і яка віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну. Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для #Гандзюк. pic.twitter.com/KekhOObUaL— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 31, 2021
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Что было раньше:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 обвиняемым после того, как они признали свою вину и пошли на сделку со следствием: координатор нападения Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.