Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Три года после нападения на Гандзюк: США призвали привлечь убийц к ответственности

Суббота, 31 июля 2021, 12:27

Через три года после нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк посольство США призвало украинские власти привлечь ее убийц к ответственности.

Источник: пресаташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп

Прямая речь: "Сегодня мы отмечаем третью годовщину нападения на Екатерину Гандзюк, общественную активистку, которая боролась с коррупцией и которая отдал свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.

Мы призываем власти привлечь ее убийц к ответственности".

Детали: По словам представителя дипведомства, США продолжают поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Что было раньше:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 обвиняемым после того, как они признали свою вину и пошли на сделку со следствием: координатор нападения Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкнападениеСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские наемники ранили украинского военного

Стрелял по прохожим и приветствовал Путина и "ДНР": полиция посетила киевлянина

Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко

В Николаеве обнаружили 4 случая "Дельты": привезли из Турции и РФ

ФотоБританскую компанию-перевозчика заметили за использованием карты Украины без Крыма

Синоптики объявили штормовое предупреждение: будет лить на западе

Все новости...
нападение на Гандзюк
Осужденному за нападение на Гандзюк вынесли еще один приговор
Дело Гандзюк: Павловского освободили из-под стражи
Еще одному фигуранту дела Гандзюк вынесли приговор
Последние новости
02:08
Армения заявила об обстреле со стороны Азербайджана
01:30
Израиль утилизирует около 80 тысяч доз Covid-вакцин
00:48
"Талибан" пытается захватить три ключевых города Афганистана
00:20
Ухудшилось состояние здоровья политзаключенного Газиева после микроинсульта – правозащитники
23:51
Канада вакцинировала одной дозой более 80% граждан старше 12 лет
23:27
Армения заявила об обстреле со стороны Азербайджана
22:40
Российские наемники ранили украинского военного
22:09
Стрелял по прохожим и приветствовал Путина и "ДНР": полиция посетила киевлянина
21:24
Данилюк: Милованов по указанию ОП снял меня с конкурса в Бюро экономической безопасности
20:57
Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко
Все новости...