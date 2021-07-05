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Євро-2020: Україна отримає 16 мільйонів призових

Понеділок, 5 липня 2021, 16:48

Збірна України має отримати 16 мільйонів євро за свій виступ на чемпіонаті Європи-2020.

Джерело: сайт UEFA

Деталі: Україна, як кожна з 24-ох команд-учасниць Євро-2020, лише за участь у турнірі отримає 9,25 мільйона євро.

За кожну перемогу в груповому етапі збірна отримає 1,5 мільйони євро – у нас одна, проти Північної Македонії.

За вихід в 1/8 команда отримає 2 мільйони євро, а в 1/4 – ще 3,25 мільйона євро.

Всього збірна України отримає 16 мільйонів євро. Гроші отримає Українська асоціація футболу.

Команди, які вийшли у півфінал, отримають по 5 мільйонів. Там зіграють Італія з Іспанією (6 липня) та Англія з Данією (7 липня). Переможець у фіналі отримає 10 мільйонів євро, його суперник – 7 мільйонів.

Довідково: Призовий фонд Євро-2020 збільшився на 23% до рекордних 371 мільйонів євро.

Нагадаємо: Україна завершила виступ на турнірі у стадії 1/4 фіналу.

З групи команда вийшла з третього місця з однією перемогою. В 1/8 перемогла збірну Швеції з рахунком 2:1, а завершила шлях після поразки від Англії (0-4).

Понад половина українців (54%) дивляться матчі Євро-2020, а 46% - взагалі не дивляться.

Українська правда
Теми: Євро-2020футбол


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