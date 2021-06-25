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Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт – ЗМІ

П'ятниця, 25 червня 2021, 09:22
Фото РБК

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт.

Джерело: Російська служба ВВС з посиланням на батьків арештованих

Пряма мова батька журналіста Дмитра Протасевича: "Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Може, його втягнули в якусь політичну гру. Адвокат нічого не каже, влада нічого не каже. Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їхніх побутових умов. В іншому, що буде далі, невідомо".

Пряма мова вітчима Сапеги Сергія Дудіча: "Ми шоковані".

Деталі: За словами Дмитра Протасевича, обвинувачення з його сина і Сапеги не зняті.

Вітчим дівчини зазначив, що вона зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську. Для батьків переведення дочки під домашній арешт стало несподіванкою.

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Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
  • Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почувається прекрасно".

Теми: БілорусьЗМІарешт


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