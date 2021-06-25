Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт – ЗМІ

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт.

Джерело: Російська служба ВВС з посиланням на батьків арештованих

Пряма мова батька журналіста Дмитра Протасевича: "Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Може, його втягнули в якусь політичну гру. Адвокат нічого не каже, влада нічого не каже. Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їхніх побутових умов. В іншому, що буде далі, невідомо".

Пряма мова вітчима Сапеги Сергія Дудіча: "Ми шоковані".

Деталі: За словами Дмитра Протасевича, обвинувачення з його сина і Сапеги не зняті.

Вітчим дівчини зазначив, що вона зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську. Для батьків переведення дочки під домашній арешт стало несподіванкою.

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