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В Україні судитимуть заступника командувача Чорноморського флоту ЗС РФ

Четвер, 8 липня 2021, 12:59
В Україні судитимуть заступника командувача Чорноморського флоту ЗС РФ

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо заступника командувача Чорноморського флоту збройних сил РФ, який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора

Деталі: За даними джерел "Української правди" йдеться про Валерія Куликова. Також він обвинувачується у державній зраді та плануванні, підготовці, розв'язуванні і веденні агресивної війни.

Дослівно: "Під час досудового розслідування встановлено, що з 20 березня 2014 року по 25 березня 2014 року заступник командувача ЧФ, перебуваючи у штабі Командування ВМС Збройних Сил України… шляхом погроз застосування військовослужбовцями ЗС країни-агресора фізичного насильства та зброї підбурював військовослужбовців Збройних Сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту".

"Крім того, підозрюваний проводив допити захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті Чорноморського флоту Російської Федерації при цьому підбурюючи їх до державної зради".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКриманексія
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