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Новинський вийшов з перемовин щодо купівлі каналу "Наш"

Четвер, 8 липня 2021, 20:27
фото: Назарій Мазилюк, УП

Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що вийшов з переговорів щодо купівлі телеканалу "Наш".

Джерело: сторінка Новинського в Facebook

Деталі: Новинський офіційно повідомив про те, що переговори, які велися представниками групи компаній Smart Holding щодо купівлі телеканалу "Наш", зупинені, і Smart Holding виходить з переговорного процесу.

Він також , що не планує вести переговори про покупку будь-якого іншого засобу масової інформації.

Пряма мова Новинського: "Так, ми вели переговори і відкрито заявляли про це, не роблячи з самого процесу таємницю. Однак ми не порозумілися з Євгеном Мураєва. Як я і обіцяв, ми публічно повідомляємо про припинення переговорів".

Чому це важливо: Згідно з президентським законопроєктом про олігархів, одним з критеріїв цього статусу є "вплив на засоби масової інформації".

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Передісторія:

  • У квітні 2021 року журналісти видання "Українська правда" повідомили про намір Новинського купити телеканал "Наш", але він публічно це не коментував, лише заперечував, що його фінансує. Згодом Новинський підтвердив, що веде переговори про купівлю телеканалу "Наш" у колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва.
  • 7 червня він розповів, що "у найближчі тиждень-два" закінчаться переговори, і тоді стане зрозуміло, буде він купувати телеканал "Наш" чи ні.
  • Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і 8-й у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes.
  • Минулого року його статки оцінили в 810 мільйонів доларів, а цього року – у 1,4 мільярда доларів.

Українська правда
Теми: НовинськийтелебаченняВерховна Рада


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