Новинський вийшов з перемовин щодо купівлі каналу "Наш"

Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що вийшов з переговорів щодо купівлі телеканалу "Наш".

Джерело: сторінка Новинського в Facebook

Деталі: Новинський офіційно повідомив про те, що переговори, які велися представниками групи компаній Smart Holding щодо купівлі телеканалу "Наш", зупинені, і Smart Holding виходить з переговорного процесу.

Він також , що не планує вести переговори про покупку будь-якого іншого засобу масової інформації.

Пряма мова Новинського: "Так, ми вели переговори і відкрито заявляли про це, не роблячи з самого процесу таємницю. Однак ми не порозумілися з Євгеном Мураєва. Як я і обіцяв, ми публічно повідомляємо про припинення переговорів".

Чому це важливо: Згідно з президентським законопроєктом про олігархів, одним з критеріїв цього статусу є "вплив на засоби масової інформації".

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