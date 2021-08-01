Липень в "Українській правді". Підсумки місяця

Подейкують, що середина літа для новинних сайтів – найспокійніша пора. І якщо охарактеризувати липень одним словом, то це точно буде "відпустка"

Проте цього року "Українська правда" готова заперечити цю гіпотезу, адже для редакції місяць став одним з найактивніших.

Ми встигли провести стратегічну сесію зі Спільнотою УП, організувати забіг пам'яті Павла Шеремета, стати найпопулярнішим новинним ресурсом місяця, долучитися до ініціативи проти жорстокого поводження з тваринами, отримати 10 мільйонний перегляд відео на ютуб-каналі і не тільки.

Про все важливе з липневого життя "Української правди" – у дайджесті.

Аукціон до Всесвітнього дня захисту безпритульних тварин

Разом із громадською організацією, яка протидіє жорстокому поводженню з тваринами "Ursa Major" та за підтримки гастрономічного простору Fenix ,"Українська правда" провела благодійний онлайн-аукціон "Відомі українці проти жорстокого поводження з тваринами".

Аукціон присвячений Всесвітньому дню захисту безпритульних тварин від жорстокого поводження, який відзначають 15 серпня.

Щочетверга на нашій фейсбук-сторінці ми презентували лоти – зустріч із відомими українцями: Севгіль Мусаєвою, Ольгою Фреймут, Євгенією Кулебою, Олексієм Акімовим.

Ми отримали 55 500 гривень від продажу лотів, які спрямували на підтримку діяльності громадської організації Ursa Major.

Стратегічна сесія Клубу УП

14 липня у дворі "Української правди" разом з членами Клубу УП ми провели стратегічну сесію.

Збирали ідеї про те, як видання може стати ще відкритішим для читачів та як продовжувати будувати нашу Спільноту. А ще ласували смачним пловом.

Якщо у вас є певна тема чи історія, яку ви поки що не зустрічали на УП?

Ви хотіли б розібратися в певних процесах та явищах разом із редакцією?

Ви знаєте людину, історія якої варта уваги якомога більшої кількості українців?

Долучайтеся до спільноти читачів УП та діліться цими ідеями із редакцією.

Усі пропозиції від Клубу УП ми обговорюємо на редакційних нарадах – найкращі теми беремо в реалізацію.

Пам’яті Павла Шеремета

5 років тому, 20 липня 2016 року, "Українська правда" зазнала великої втрати. Від вибухівки, підкладеної під автомобіль, загинув один з керівників видання, журналіст Павло Шеремет.

За п’ять років ми так і не дізнались відповіді на запитання: Хто вбив Павла?

20 липня 2021 року колеги та друзі журналіста вшанували пам’ять Шеремета на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де сталася трагедія. А 24 липня редакція "Української правди" разом з членами Клубу УП провела забіг пам'яті Павла Шеремета.

Читайте також: "Він говорив: мамуська, ми ж з тобою партизани". Мама Павла Шеремета про сина і надію на правосуддя

"Порохоботи", "зелеботи" та інші

Наша журналістка Ольга Кириленко розпочала серію публікацій про завзятих прихильників політичних топів, у якій планує вивчити інтернет-прихильників Петра Порошенка, Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко та інших політиків.

Читайте перший текст зі серії: Армія Порошенка. Хто такі щирі порохоботи та заради чого вони йдуть у Фейсбук-баталії

Популярні матеріали місяця

Найпопулярнішу новину місяця Білорусь просить Росію видати відому співачку: їй загрожує до 12 років в'язниці прочитало 442,5 тисячі людей.

людей. Першість серед публікації отримує текст Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку, який набрав 108 тисяч переглядів.

Відео на цю ж тему також стало найпопулярнішим за липень, його подивилися майже 20 тисяч глядачів.







Відео-новини. Перший 10 мільйонник!

Можете нас привітати, вперше відео на ютуб-каналі "Української правди" набрало 10 мільйонів переглядів!

Це екскурсія музеєм ракетних військ стратегічного призначення поблизу селища Побузьке на Кіровоградщині.

Під час перегляду ви дізнаєтесь:

чого позбулася Україна після "Будапештського меморандуму"?

як працювали секретні ядерні бази?

яким був механізм запуску міжконтинентальних ракет? Чим налякала американців українська ракета "Сатана"?

Текстова версія репортажу: Ядерні шахти України. Як виглядав третій в світі арсенал атомних бомб

А ще у липні позначку у 1 мільйон переглядів перетнуло відео про найбільший, найпотужніший і найважчий бомбардувальник у світі.

"Українська правда" – найпопулярніший новинний сайт червня

Завершимо найприємнішим: за даними проєкту Kantar CMeter "Українська правда" вже вкотре стала лідеркою серед новинних ресурсів.

Згадайте, чим жила "Українська правда" у січні, лютому, березні, квітні. травні та червні.

Дякуємо, що тримаєте руку на пульсі разом з нами!