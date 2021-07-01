Червень в "Українській правді". Підсумки місяця

Перший місяць літа запам’ятався температурними рекордами та першим в історії виходом збірної України з футболу в 1/8 та 1/4 фіналу Євро-2020.

А для редакції "Української правди" – Днями народження Клубу УП та "Європейської правди".

Розповідаємо про підсумки першого року Спільноти УП та найпопулярніші матеріали червня.

Клубу УП – 1 рік

18 червня 2020 року, в час тотального карантину, ми запустили Клуб УП – спільноту, що об’єднує читачів, небайдужих до цінностей незалежної журналістики.

Сьогодні нас вже 3000 учасників з 23 країн світу! Нам вдалося зібрати 1,5 млн гривень, які пішли на розвиток журналістики УП.

Разом з вами ми доводимо, що журналістика – спільна справа авторів та читачів.

До річниці створення Спільноти редакція "Української правди" зустрілася з частиною наших підписників, щоб підбити підсумки року та розвіртуалитись, а також представити читачам новий документальний фільм УП "Треба ще вижити", який створили, зокрема, завдяки внескам членів Клубу.

"Мені радісно, що через рік після запуску Клубу УП ми можемо говорити про нашу роботу не в категоріях виживання, а в категоріях розвитку. Можу з упевненістю сказати, що УП перейшла в нову епоху.

Наша мета – зростати, будувати справжнє відкрите медіа. Саме тому ми розглядаємо наших читачів та членів Клубу на рівні з двома іншими стейкхолдерами – командою УП та власником", – ділиться головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Завдяки внескам учасників Клубу УП ми:

зняли документальний фільм про медичну реформу в Україні "Треба ще вижити";

запустили UP MediaLab, в якій експерементуємо над журналістськими форматами;

написали з десяток текстів за пропозиціями від читачів, які почули під час спільних редакційних нарад;

організували експедицію в Чорнобиль;

розказали ексклюзивну історію із Маріуполя;

створили Премію УП;

фінансово допомогли лікарю Івану Черненку, автору "Щоденника лікаря районної лікарні в епоху коронавірусу". Саме Іван став головним героєм нашого фільму про медичну реформу.

Детальніше про річні підсумки Клубу УП читайте тут.

"Європейській правді" – 7 років

О п’ятій ранку 4 червня 2014 року журналіст Сергій Сидоренко опублікував на своїй facebook-сторінці анонс: "Досі готове не все, але у будь-якому разі сьогодні стартуємо".

Уранці того ж дня на сторінці "Української правди" з’явилося посилання на сайт eurointegration.com.ua. Так почала працювати "Європейська правда".

Радіємо, що протягом семи років читачі УП дізнаються якісну інформацію про Європу, НАТО та реформи в Україні від кращих журналістів-міжнародників. А колегам з "Європейської правди" зичимо натхнення та дякуємо за плідну співпрацю.

Що змінило та як змінилося видання "Європейська правда" читайте тут.

Рейтинг найуспішніших жінок

Головна редакторка онлайн-видання "Української правди" Севгіль Мусаєва посіла 41 місце у рейтингу "100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус" 2021".

"При формуванні рейтингу оцінювався вплив жінок на прийняття державних рішень, їх здатність формувати громадську думку, надавати бізнес-вплив, а також творчі та спортивні успіхи, які позначаються на іміджі України у світі", – зазначив головний редактор "Фокуса" Олексій Газубей.

Севгіль очолює "Українську правду" з 2014 року та бере резонансні інтерв’ю в українських політиків.

Найпопулярніші матеріали місяця

Найпопулярнішу новину місяця "У НАТО попередили Путіна та Лукашенка" про застереження від дестабілізації на східному фланзі Альянсу прочитало 375 тисяч людей.

людей. Першість серед публікацій отримують одразу два матеріали:

Репортаж з музею важкої бомбардувальної авіації в Полтаві Євгена Руденка та Ельдара Сарахмана "Таємниці "Білого лебедя". Пілоти бомбардувальної авіації розповідають про ліквідовані в Україні Ту-160" набрав 129 тисяч переглядів.

Текст Михайла Дубинянського про початок німецько-радянської війни "Вісімдесят років ганьби" прочитали 103 тисячі відвідувачів сайту.

Найпопулярнішою колонкою стало "Відкрите звернення до Петра та Марини Порошенко щодо Совських ставків", яке підписали журналісти, ветерани АТО, діячі культури та громадські активісти. Звернення переглянули 34 тисячі читачів.

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Результати дослідження "Інституту масової інформації" вкотре довели, що на сторінках "Української правди" немає замовних матеріалів. Тож будьте певні, що читаючи УП, ви отримуєте лише перевірену інформацію.

Згадайте, чим жила "Українська правда" у січні, лютому, березні, квітні та травні.

Дякуємо, що перетнули разом з нами перше півріччя 2021 року!