Навальному висунули ще одне звинувачення

Слідчий комітет РФ оголосив про пред'явлення звинувачень опозиційному політику Олексію Навальному у справі про створення "некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян".

Джерело: Слідчий комітет РФ

Деталі: У СК РФ заявили, що Навальний створив і керував некомерційною організацію "Фонд боротьби з корупцією", діяльність якої "була пов'язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь".

Повідомляється, що Навальний і його оточення поширювали на своїх сторінках і на сторінках ФБК публікації, що містять "заклики до участі громадян Росії в неузгоджених мітингах" в січні.

При цьому Навальний нібито заздалегідь знав "про протиправний характер планованих заходів" без узгодження з органами влади їх проведення.

Передісторія: