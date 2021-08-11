Навальному висунули ще одне звинувачення
Слідчий комітет РФ оголосив про пред'явлення звинувачень опозиційному політику Олексію Навальному у справі про створення "некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян".
Джерело: Слідчий комітет РФ
Деталі: У СК РФ заявили, що Навальний створив і керував некомерційною організацію "Фонд боротьби з корупцією", діяльність якої "була пов'язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь".
Повідомляється, що Навальний і його оточення поширювали на своїх сторінках і на сторінках ФБК публікації, що містять "заклики до участі громадян Росії в неузгоджених мітингах" в січні.
При цьому Навальний нібито заздалегідь знав "про протиправний характер планованих заходів" без узгодження з органами влади їх проведення.
Передісторія:
- Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. Навального врятувалив німецькій клініці Charité.
- 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
- 2 лютого суд у Москві ухваливрішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.