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Навальному висунули ще одне звинувачення

Середа, 11 серпня 2021, 17:11
Навальному висунули ще одне звинувачення
фото: ТАСС

Слідчий комітет РФ оголосив про пред'явлення звинувачень опозиційному політику Олексію Навальному у справі про створення "некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян".

Джерело: Слідчий комітет РФ

Деталі: У СК РФ заявили, що Навальний створив і керував некомерційною організацію "Фонд боротьби з корупцією", діяльність якої "була пов'язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь".

Повідомляється, що Навальний і його оточення поширювали на своїх сторінках і на сторінках ФБК публікації, що містять "заклики до участі громадян Росії в неузгоджених мітингах" в січні.

При цьому Навальний нібито заздалегідь знав "про протиправний характер планованих заходів" без узгодження з органами влади їх проведення.

Передісторія: 

  • Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у комуНавального врятувалив німецькій клініці Charité.
  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
  • 2 лютого суд у Москві ухваливрішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.

Українська правда

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Теми: НавальнийРосіямітинги
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