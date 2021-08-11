Навальному предъявили еще одно обвинение

Следственный комитет РФ объявил о предъявлении обвинений оппозиционному политику Алексею Навальному по делу о создании "некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Источник: Следственный комитет РФ

Детали: В СК РФ заявили, что Навальный создал и управлял некоммерческой организацией "Фонд борьбы с коррупцией", деятельность которого "была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний".

Сообщается, что Навальный и его окружение распространяли на своих страницах и на страницах ФБК публикации, содержащие "призывы к участию граждан России в несогласованных митингах" в январе.

При этом Навальный якобы заранее знал "о противоправном характере планируемых мероприятий" без согласования с органами власти их проведения.

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