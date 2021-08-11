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Навальному предъявили еще одно обвинение

Среда, 11 августа 2021, 17:11
Навальному предъявили еще одно обвинение
фото: ТАСС

Следственный комитет РФ объявил о предъявлении обвинений оппозиционному политику Алексею Навальному по делу о создании "некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Источник: Следственный комитет РФ

Детали: В СК РФ заявили, что Навальный создал и управлял некоммерческой организацией "Фонд борьбы с коррупцией", деятельность которого "была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний".

Сообщается, что Навальный и его окружение распространяли на своих страницах и на страницах ФБК публикации, содержащие "призывы к участию граждан России в несогласованных митингах" в январе.

При этом Навальный якобы заранее знал "о противоправном характере планируемых мероприятий" без согласования с органами власти их проведения.

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.

Украинская правда

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Темы: НавальныйРосcиямитинги
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