Суд перейшов до дебатів у справі вбивства Вороненкова

Суд у справі вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова завершив слідство та перейшов до дебатів.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Деталі: Судові дебати у справі розпочались 11 серпня. На лаві підсудних перебувають двоє осіб, яких прокуратура обвинувачує у пособництві в умисному вбивстві.

Сторона обвинувачення просила суд визнати чоловіків винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.

Також прокурор просив визнати винним одного з обвинувачених у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі

На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.

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