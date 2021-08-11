Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд перейшов до дебатів у справі вбивства Вороненкова

Середа, 11 серпня 2021, 22:47
Суд перейшов до дебатів у справі вбивства Вороненкова
Фото: Комерсант

Суд у справі вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова завершив слідство та перейшов до дебатів. 

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook 

Деталі: Судові дебати у справі розпочались 11 серпня. На лаві підсудних перебувають двоє осіб, яких прокуратура обвинувачує у пособництві в умисному вбивстві.

Сторона обвинувачення просила суд визнати чоловіків винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.

Також прокурор просив визнати винним одного з обвинувачених у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі 

На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.

Читайте також "Довідка: Хто такий Вороненков і що він робив в Україні"

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Вороненковсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Вороненков
Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок
Суд оголосив вирок у справі про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова
Вбивство Вороненкова: дебати завершено, судді пішли в нарадчу кімнату
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: