Суд перейшов до дебатів у справі вбивства Вороненкова
Суд у справі вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова завершив слідство та перейшов до дебатів.
Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook
Деталі: Судові дебати у справі розпочались 11 серпня. На лаві підсудних перебувають двоє осіб, яких прокуратура обвинувачує у пособництві в умисному вбивстві.
Сторона обвинувачення просила суд визнати чоловіків винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.
Також прокурор просив визнати винним одного з обвинувачених у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі
На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.
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Передісторія:
- Вороненкова вбили 23 березня 2017 року, коли він виходив з готелю із своїм охоронцем.
- Убивця ексдепутата Держдуми помер у лікарні.
- Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.
- Досудове розслідування у справі завершили у травні 2018 року. На лаві підсудних опинились Олександр Лось та Ярослав Тарасенко. Перший стежив за вбитим, другий начебто виконував роль водія.