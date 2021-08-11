Суд перешел к дебатам в деле убийства Вороненкова
Суд по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова завершил следствие и перешел к дебатам.
Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook
Детали: Судебные прения по делу начались 11 августа. На скамье подсудимых находятся два человека, которых прокуратура обвиняет в пособничестве в умышленном убийстве.
Сторона обвинения просила суд признать мужчин виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном по заказу и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.
Также прокурор просил признать виновным одного из обвиняемых в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде 3 лет лишения свободы
На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.
Читайте также "Справка: Кто такой Вороненков и что он делал в Украине"
Предыстория:
- Вороненкова убили 23 марта 2017, когда он выходил из отеля со своим охранником.
- Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.
- Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.
- Досудебное расследование по делу завершили в мае 2018 года. На скамье подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Первый следил за убитым, второй якобы выполнял роль водителя.