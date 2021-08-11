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Суд перешел к дебатам в деле убийства Вороненкова

Среда, 11 августа 2021, 22:47
Суд перешел к дебатам в деле убийства Вороненкова
Фото: Коммерсант

Суд по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова завершил следствие и перешел к дебатам.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Детали: Судебные прения по делу начались 11 августа. На скамье подсудимых находятся два человека, которых прокуратура обвиняет в пособничестве в умышленном убийстве.

Сторона обвинения просила суд признать мужчин виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном по заказу и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Также прокурор просил признать виновным одного из обвиняемых в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде 3 лет лишения свободы

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты. 

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Предыстория:

  • Вороненкова убили 23 марта 2017, когда он выходил из отеля со своим охранником.
  • Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.
  • Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.
  • Досудебное расследование по делу завершили в мае 2018 года. На скамье подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Первый следил за убитым, второй якобы выполнял роль водителя.

Украинская правда

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Темы: Вороненковсуд
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