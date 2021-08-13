Президент Польщі підтвердив участь у "Кримській платформі"

Президент Республіки Польща Анджей Дуда підтвердив участь у саміті "Кримська платформа", який відбудеться 23 серпня у Києві.

Джерело: Офіційний сайт Президента Республіки Польща

Дослівно: "23-24 серпня 2021 року (понеділок-вівторок) Президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи" та святкуванні Дня Незалежності України в Києві".

Деталі: "Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

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