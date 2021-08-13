Президент Польщі підтвердив участь у "Кримській платформі"
П'ятниця, 13 серпня 2021, 00:17
Президент Республіки Польща Анджей Дуда підтвердив участь у саміті "Кримська платформа", який відбудеться 23 серпня у Києві.
Джерело: Офіційний сайт Президента Республіки Польща
Дослівно: "23-24 серпня 2021 року (понеділок-вівторок) Президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи" та святкуванні Дня Незалежності України в Києві".
Деталі: "Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.
Нагадаємо:
- 10 серпня ще три країни Європи підтвердили свою участь у першому саміті Кримської платформи.
- Як повідомлялося, Президент Польщі Анджей Дуда заявляв у травні, що візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи".
Українська правда