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Президент Польщі підтвердив участь у "Кримській платформі"

П'ятниця, 13 серпня 2021, 00:17
Президент Польщі підтвердив участь у Кримській платформі
ФОТО: axios

Президент Республіки Польща Анджей Дуда підтвердив участь у саміті "Кримська платформа", який відбудеться 23 серпня у Києві.

Джерело: Офіційний сайт Президента Республіки Польща

Дослівно: "23-24 серпня 2021 року (понеділок-вівторок) Президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті "Кримської платформи" та святкуванні Дня Незалежності України в Києві".

Деталі: "Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Нагадаємо:

  • 10 серпня ще три країни Європи підтвердили свою участь у першому саміті Кримської платформи.
  • Як повідомлялося, Президент Польщі Анджей Дуда заявляв у травні, що візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи". 

Українська правда

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Теми: Кримська платформаПольщаДуда
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