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Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"

Пятница, 13 августа 2021, 00:17
Президент Польши подтвердил участие в Крымской платформе
ФОТО: axios

Президент Республики Польша Анджей Дуда подтвердил участие в саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа в Киеве.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Польша

Дословно: "23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) Президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве".

Детали: "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Напомним:

  • 10 августа еще три страны Европы подтвердили свое участие в первом саммите Крымской платформы.
  • Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда заявлял в мае, что примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Украинская правда

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Темы: Крымская платформаПольшаДуда
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