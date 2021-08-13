Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"

Пятница, 13 августа 2021, 00:17
ФОТО: axios

Президент Республики Польша Анджей Дуда подтвердил участие в саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа в Киеве.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Польша

Дословно: "23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) Президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве".

Детали: "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Напомним:

  • 10 августа еще три страны Европы подтвердили свое участие в первом саммите Крымской платформы.
  • Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда заявлял в мае, что примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Украинская правда
Темы: Крымская платформаПольшаДуда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина – 18 в мире и 8 в Европе по смертности от коронавируса

Стрельба в английском Плимуте: шесть погибших

фото, відеоВ России взорвался пассажирский автобус, есть жертва и пострадавшие

видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом

видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана

фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио

Все новости...
Крымская платформа
Еще три страны Европы подтвердили участие в саммите Крымской платформы - Кулеба
Наша боль и наш бой. Зачем нужна "Крымская платформа"?
США на саммите "Крымской платформы" будет представлять министр транспорта
Последние новости
08:30
За сутки в Украине зафиксировали 1 263 больных с коронавирусом и 44 смерти
08:19
Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства
08:00
Главные новости четверга и ночи: церемония проводов паралимпийцев, наводнения
07:45
Сутки на Донбассе: оккупанты 5 раз срывали "тишину"
07:10
Украина – 18 в мире и 8 в Европе по смертности от коронавируса
06:38
Из-за наводнений в Китае десятки погибших, тысячи эвакуированных
05:45
Оккупанты размещают боевую технику на Донбассе с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ
04:47
Власти Афганистана подтвердили захват "Талибаном" города Кандагар
03:51
Стрельба в английском Плимуте: шесть погибших
03:10
Штаты направляют 3 тысячи военных в Афганистан для эвакуации работников дипмиссий
Все новости...