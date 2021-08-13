Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"

Президент Республики Польша Анджей Дуда подтвердил участие в саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа в Киеве.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Польша

Дословно: "23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) Президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве".

Детали: "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Напомним: