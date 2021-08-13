Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"
Пятница, 13 августа 2021, 00:17
Президент Республики Польша Анджей Дуда подтвердил участие в саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа в Киеве.
Источник: Официальный сайт Президента Республики Польша
Дословно: "23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) Президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве".
Детали: "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.
Напомним:
- 10 августа еще три страны Европы подтвердили свое участие в первом саммите Крымской платформы.
- Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда заявлял в мае, что примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".
Украинская правда