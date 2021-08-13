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"Слуги" обратились к Нацполиции из-за нападения на Беленюка

Пятница, 13 августа 2021, 19:34
фото: sluga-narodu.com

Партия "Слуги народа" обнародовала заявление из-за нападения на нардепа Жана Беленюка и требует от Национальной полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Источник: заявление партии "Слуга народа", полиция Киева

Дословно: "13 августа неизвестные молодые люди пытались спровоцировать народного депутата Беленюк на конфликт, выкрикивая оскорбительные расистские фразы и ставя под сомнение его патриотизм.

Мы, партия и фракция "Слуга народа", категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии - по признаку расы или любой другой.

Считаем, что подобный инцидент - одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии...

Призываем украинское общество не толерировать использования грязных технологий в политике и осуждать их использования.

"Слуги народа" требует от Национальной полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности".

Детали: В полиции сообщили, что уже открыли дело по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений".

Сейчас устанавливают обстоятельства события и ищут причастных.

Предыстория: В центре Киева, в районе Печерск, к Беленюку подошли неизвестные молодые люди и сделали несколько расистских высказываний.

На днях на Олимпийских играх в Токио борец Беленюк единственный из украинской команды завоевал золотую медаль.

Украинская правда
Темы: Слуга народаБеленюкКиев
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