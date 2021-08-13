Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти обстрілювали з гранатометів біля Невельського, у ЗСУ без втрат

П'ятниця, 13 серпня 2021, 20:22

Від початку доби 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. У збройних силах без поранень.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

На обстріл українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: 11 серпня окупанти одного бійця поранили, а також вбили мирного жителя.

12 серпня поранили ще одного військового, він у лікарні.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шахтарі погрожують пікетувати ОПУ та перекривати дороги – чекають зарплату за 5 місяців

Головний фіскал, прокурор та член Ради НБУ: на главу БЕБ обрали трьох кандидатів

Новини 13 серпня: Меркель та Путін, конфіскація доходів Киви

У Польщі в центрі міста семеро осіб закидали пляшками українця – ЗМІ

"Слуги" звернулися до Нацполіції через напад на Беленюка

Посол в Туреччині розповів про переваги і ризики для України від нового каналу "Стамбул"

Усі новини...
Донбас
"Це обурливо": Лавров відреагував на звернення Зеленського до мешканців Донбасу
Доба на Донбасі: окупанти 5 разів зривали "тишу"
Окупанти розміщують бойову техніку на Донбасі з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ
Останні новини
04:40
Кількість мігрантів на кордоні США-Мексика сягнула максимуму за понад 20 років
03:41
США запровадили санкції проти кубинських чиновників
02:43
Кількість загиблих через негоду в Туреччині зросла до 38
01:37
Липень 2021-го став найспекотнішим місяцем з будь-коли фіксованих — вчені уряду США
00:42
Таліби захопили ще чотири столиці афганських провінцій
23:50
Шахтарі погрожують пікетувати ОПУ та перекривати дороги – чекають зарплату за 5 місяців
23:29
На Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
23:12
Курортна Ібіца використовує іноземних "шпигунів" для викриття нелегальних вечірок
22:44
Зеленський відправив персонал для участі в операції ЄС у Боснії та Герцеговині
22:08
Новини економіки: українці доплатять податки з сумнівних доходів, обсяги експорту зростають
Усі новини...