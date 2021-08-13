Окупанти обстрілювали з гранатометів біля Невельського, у ЗСУ без втрат

Від початку доби 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. У збройних силах без поранень.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

На обстріл українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: 11 серпня окупанти одного бійця поранили, а також вбили мирного жителя.

12 серпня поранили ще одного військового, він у лікарні.