Окупанти обстрілювали з гранатометів біля Невельського, у ЗСУ без втрат
П'ятниця, 13 серпня 2021, 20:22
Від початку доби 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. У збройних силах без поранень.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".
Деталі: Бойових втрат серед військовослужбовців немає.
На обстріл українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо: 11 серпня окупанти одного бійця поранили, а також вбили мирного жителя.
12 серпня поранили ще одного військового, він у лікарні.
Українська правда