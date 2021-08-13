Оккупанты обстреливали из гранатометов возле Невельского, в ВСУ без потерь

С начала суток 13 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В вооруженных силах без раненых.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Боевых потерь среди военнослужащих нет.

На обстрел украинские защитники открывали огонь.

Напомним: 11 августа ранили одного военного, а также убили мирного жителя.

12 августа ранили еще одного бойца, он в больнице.