Оккупанты обстреливали из гранатометов возле Невельского, в ВСУ без потерь
Пятница, 13 августа 2021, 20:22
С начала суток 13 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В вооруженных силах без раненых.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".
Детали: Боевых потерь среди военнослужащих нет.
На обстрел украинские защитники открывали огонь.
Напомним: 11 августа ранили одного военного, а также убили мирного жителя.
12 августа ранили еще одного бойца, он в больнице.
Украинская правда