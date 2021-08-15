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Мер Кривого Рогу Павлов знайдений мертвим

Неділя, 15 серпня 2021, 17:25
Мер Кривого Рогу Павлов знайдений мертвим

Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку.

Джерело: Місцеве видання "Первый городской", народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович у Facebook

Деталі: У неділю, 15 серпня, у селі Вільне, що під Кривим Рогом, знайшли тіло чоловіка у калюжі крові, поряд була рушниця. Померлий – мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.

За словами Рабіновича, Павлов загинув. Також нардеп опублікував фото з місця події.

Hromadske з посиланням речницю поліції міста повідомляє, що мера Кривого Рогу знайшли мертвим, а поряд з ним правоохоронці виявили рушницю.

Наразі на місці тривають слідчі дії.

Генпродюсер телеканалу "112 Україна", екс-кандидат в нардепи від ОПЗЖ Артем Марчевський у Facebook також написав про смерть мера.

Пряма мова Марчевського: "Костянтин Павлов, мер Кривого Рогу від ОПЗЖ знайдений мертвим. Вогнепальне поранення в голову. Співчуваю рідним і близьким".

Доповнено: Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська зазначила, що вже відкрили кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство).

Поліція отримала повідомлення щодо Павлова близько 16:00. Тіло знайшов знайомий загиблого.

Зараз на місці події перебувають керівник Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Правоохоронці обстежують будинок та встановлюють свідків події.

У партії "Опозиційна платформа - За життя" вважають, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був убитий і про самогубство не йдеться.

Нагадаємо:

  • Вибори мера Кривого Рогу відбувалися у грудні 2020-го. Тоді президент Володимир Зеленський закликав жителів міста прийти на виборчі дільниці, щоб обрати гідного мера.
  • Тоді у другому турі за посаду міського голови боролися кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик та представник ОПЗЖ Костянтин Павлов. Тодішній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул знявся з другого туру виборів посилаючись на стан здоров'я та закликав віддати голоси за Павлова. Саме він в результаті й переміг.

Знати більше: Ахметов, Зеленський, Вілкул і Кривий Ріг. Що відбувалося на виборах на малій батьківщині президента

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖмісцева владаДніпропетровська область
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