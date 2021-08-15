В ОПЗЖ вважають, що мера Кривого Рогу вбили

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович написав, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був убитий.

Джерело: його заява в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні на порозі свого будинку вбито одного з лідерів нашої партії (ОПЗЖ - УП). Як співголова партії в якій перебував Павлов, я вимагаю від правоохоронних органів створення групи, яка в найближчі дні відповість нам, хто вбив Костянтина Павлова".

Деталі: Рабінович вважає, що версія про самогубство Павлова є "явною брехнею".

Передісторія: У неділю, 15 серпня, в селі Вільне, що під Кривим Рогом, знайшли тіло чоловіка в калюжі крові, поруч лежала рушниця. Померлий – мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Вибори мера Кривого Рогу відбувалися у грудні 2020-го. Тоді президент Володимир Зеленський закликав жителів міста прийти на виборчі дільниці, щоб обрати гідного мера.

Тоді у другому турі за посаду міського голови боролися кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик та представник ОПЗЖ Костянтин Павлов. Тодішній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул знявся з другого туру виборів посилаючись на стан здоров'я та закликав віддати голоси за Павлова. Саме він в результаті й переміг.

Знати більше: Ахметов, Зеленський, Вілкул і Кривий Ріг. Що відбувалося на виборах на малій батьківщині президента