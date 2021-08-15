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Смерть мера Кривого Рогу: Зеленський взяв справу під особистий контроль

Неділя, 15 серпня 2021, 19:21

Президент Володимир Зеленський заявив, що контролюватиме хід справи про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Джерело: глава держави у Facebook

Деталі: Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова вдень у неділю, 15 серпня, знайшли мертвим у власному будинку.

Президент повідомив, що вже у понеділок заслухає доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті мера.

Зеленський підтвердив, що Костянтина Павлова знайшли мертвим із вогнепальним пораненням на веранді власного будинку.

Пряма мова: "Кримінальне провадження відкрито невідкладно. На місці перебувають керівник поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативні групи та всі необхідні фахівці.

Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу. Щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова".

Довідково: Вибори мера Кривого Рогу відбувалися у грудні 2020-го. Тоді президент Володимир Зеленський закликав жителів міста прийти на виборчі дільниці, щоб обрати гідного мера.

Тоді у другому турі за посаду міського голови боролися кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик та представник ОПЗЖ Костянтин Павлов. Тодішній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул знявся з другого туру виборів посилаючись на стан здоров'я та закликав віддати голоси за Павлова. Саме він в результаті й переміг.

Знати більше: Ахметов, Зеленський, Вілкул і Кривий Ріг. Що відбувалося на виборах на малій батьківщині президента

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Кривий РігЗеленськиймісцева влада


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