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До Чорнобильської зони відчуження повертаються туристи

Неділя, 15 серпня 2021, 23:18
Фото УП

Зону відчуження від початку 2021 року вже відвідали 32 тисячі туристів.

Джерело: помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник під час пресконференції щодо збереження знакових об'єктів Зони, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "До нас заїхали 32 тисячі відвідувачів (з початку поточного року - УП). Станом на 2019 рік було заплановано довести відвідуваність зони відчуження у 2025-му до 1 млн туристів на рік з подальшим збільшенням. 2020-й змінив всі наші плани".

Деталі: За словами Гарника, вдалося отримати показник кращий, ніж у 2018-му, коли за цілий рік у Зоні прийняли 36 тисяч відвідувачів, але до 124 тисяч (показник 2019 року) – ще далеко.

Нагадаємо:

  • Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів планує відновити три туристичні об'єкти у Чорнобильській зоні відчуження. Зокрема, відновлять кафе "Прип'ять", автовокзал і 16-поверхову будівлю у Прип'яті. Цього року розроблять проєкт, а наступного розпочнуть будівельні та ремонтні роботи.
  • Президент Володимир Зеленський прагне шляхом ревіталізації перетворити територію навколо Чорнобильської АЕС з зони відчуження на "зону відродження".

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Теми: Чорнобильтуризм


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