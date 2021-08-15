В Чернобыльскую зону отчуждения возвращаются туристы

Зону отчуждения с начала 2021 уже посетили 32 тысячи туристов.

Источник: помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник во время пресс-конференции на тему сохранения знаковых объектов Зоны, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "К нам заехали 32 тысячи посетителей (с начала текущего года - УП). По состоянию на 2019 год было запланировано довести посещаемость зоны отчуждения в 2025 году до 1 млн туристов в год с последующим увеличением. 2020 год изменил все наши планы".

Детали: По словам Гарника, удалось получить показатель лучше, чем в 2018-м, когда за целый год в Зоне приняли 36 тысяч посетителей, но до 124 тысяч (показатель 2019 года) – еще далеко.

Напомним:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов планирует возобновить три туристических объекта в Чернобыльской зоне отчуждения. В частности, восстановят кафе "Припять", автовокзал и 16-этажное здание в Припяти. В этом году разработают проект, а в следующем начнут строительные и ремонтные работы.

Президент Владимир Зеленский хочет путем ревитализации превратить территорию вокруг Чернобыльской АЭС из зоны отчуждения в "зону возрождения".

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