США додатково направляють в Афганістан тисячу військових
Понеділок, 16 серпня 2021, 01:35
Штати скеровують додатково в Афганістан тисячу військовослужбовців.
Джерело: Associated Press із посиланням на представника Міноборони США
Деталі: Ідеться про 1 000 військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної дивізії, які прямують у Кабул, а не в Кувейт як резервні сили.
Таким чином, кількість американських військових, які перебувають в Афганістані, нараховуватиме 6 тисяч осіб.
Таке рішення Пентагону пов’язане з тим, що "Талібан" взяв під контроль столицю Афганістану Кабул.
Передісторія:
- В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
- Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
- Ашраф Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.
- Бойовики "Талібану" заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.
Нагадаємо: Близько 3 тисяч американських військовослужбовців мали намір направити в Афганістан для допомоги у виїзді працівникам дипломатичної місії США.