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США додатково направляють в Афганістан тисячу військових

Понеділок, 16 серпня 2021, 01:35
ФОТО: АР

Штати скеровують додатково в Афганістан тисячу військовослужбовців.

Джерело: Associated Press із посиланням на представника Міноборони США

Деталі: Ідеться про 1 000 військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної дивізії, які прямують у Кабул, а не в Кувейт як резервні сили.

Таким чином, кількість американських військових, які перебувають в Афганістані, нараховуватиме 6 тисяч осіб.

Таке рішення Пентагону пов’язане з тим, що "Талібан" взяв під контроль столицю Афганістану Кабул.

Передісторія:

  • В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
  • Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
  • Ашраф Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.
  • Бойовики "Талібану" заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Нагадаємо: Близько 3 тисяч американських військовослужбовців мали намір направити в Афганістан для допомоги у виїзді працівникам дипломатичної місії США.

Теми: АфганістанСША


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