США додатково направляють в Афганістан тисячу військових

Штати скеровують додатково в Афганістан тисячу військовослужбовців.

Джерело: Associated Press із посиланням на представника Міноборони США

Деталі: Ідеться про 1 000 військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної дивізії, які прямують у Кабул, а не в Кувейт як резервні сили.

Таким чином, кількість американських військових, які перебувають в Афганістані, нараховуватиме 6 тисяч осіб.

Таке рішення Пентагону пов’язане з тим, що "Талібан" взяв під контроль столицю Афганістану Кабул.

Передісторія:

В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.

Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.

Ашраф Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.

Бойовики "Талібану" заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Нагадаємо: Близько 3 тисяч американських військовослужбовців мали намір направити в Афганістан для допомоги у виїзді працівникам дипломатичної місії США.